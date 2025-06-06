Українців починають посилено перевіряти на холеру: в МОЗ пояснили, кого це стосується

Від початку червня в Україні стартував сезон посиленого епідеміологічний нагляду за холерою. Через це декого з українців, які звертатимуться до лікарів або потраплятимуть до медзакладів, перевірятимуть додатково.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.
У МОЗ нагадали, що холера - це гостра діарейна інфекція, що виникає після вживання харчових продуктів або води, заражених бактерією Vibrio cholerae О1 або О139.
Передається ця хвороба фекально-оральним шляхом від людини до людини, частіше за все:
Небезпечна холера тим, що без належного лікування може призвести до:
Згідно з останнім оприлюдненим звітом Європейського Центру контролю та профілактики хвороб - ECDC - який щомісяця відстежує спалахи холери, з 1 січня 2025 року по 2 травня у світі було зареєстровано:
При цьому випадки холери продовжують реєструватися в Африці, Азії та на Близькому Сході.
"Й хоча ризик зараження холерою для людей, які відвідують ці країни, оцінюють як низький, завезення випадків холери до інших країн світу - не виключають", - зауважили у МОЗ.
З огляду на це система реагування та моніторингу, яка діє в Україні, враховує і ймовірні транскордонні загрози.
Посилений епідемічний сезон спостереження за холерою триває в Україні:
Тобто безперервний епідеміологічний нагляд за холерою проводиться впродовж всього року, а з червня до жовтня - спеціалісти його посилюють.
За словами заступника міністра й головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, Центри контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) у кожній області України:
На рівні областей були визначені також медзаклади для госпіталізації пацієнтів з підозрою на холеру, які тримають "незнижувальний запас" лікарських засобів:
"Кожен випадок гострої кишкової інфекції з тяжким перебігом підлягає окремому лабораторному дослідженню, особливо у літній сезон... Така система дозволяє своєчасно виявити випадки підозри на холеру та, в разі загрози, локалізувати спалах", - пояснив Кузін.
У МОЗ розповіли, що під час посиленого спостереження за холерою додатково перевіряти будуть громадян з важкими або складними випадками гострих кишкових інфекцій:
Йдеться про проведення лабораторних досліджень на перевірку холери, щоб запобігти поширенню захворювання в літній сезон.
Зазначається, що для цього:
"Минулого року за цей період фахівці обстежили 13 238 людей із гострою кишковою інфекцією, спалахів холери не виявлено", - уточнили в міністерстві.
Насамкінець українцям розповіли, що впродовж посиленого сезону спостереження за холерою, фахівці ЦКПХ проводять також дослідження зразків довкілля:
"Щодо моніторингу води зі стічних вод, прісної та морської води: за період епідемічного сезону 2024 року фахівці провели 9 949 досліджень таких проб. Спалахів холери не зафіксовано", - підсумували у МОЗ.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про спалах гострої кишкової інфекції в одному із садочків Києва.
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