Украинцев начинают усиленно проверять на холеру: в Минздраве объяснили, кого это касается

Как передается холера и чем опасна

В Минздраве напомнили, что холера - это острая диарейная инфекция, возникающая после употребления пищевых продуктов или воды, зараженных бактерией Vibrio cholerae О1 или О139.

Передается эта болезнь фекально-оральным путем от человека к человеку, чаще всего:

при употреблении загрязненной воды, овощей, фруктов;

во время купания в открытых водоемах;

через пищу;

через бытовые контакты.

Опасна холера тем, что без надлежащего лечения может привести к:

обезвоживанию;

смерти.

Можно ли "подцепить" холеру в других странах

Согласно последнему обнародованному отчету Европейского Центра контроля и профилактики болезней - ECDC - который ежемесячно отслеживает вспышки холеры, с 1 января 2025 года по 2 мая в мире было зарегистрировано:

111 359 случаев холеры;

из них 1 562 - летальные.

При этом случаи холеры продолжают регистрироваться в Африке, Азии и на Ближнем Востоке.

"И хотя риск заражения холерой для людей, посещающих эти страны, оценивают как низкий, завоз случаев холеры в другие страны мира - не исключают", - отметили в Минздраве.

Учитывая это, система реагирования и мониторинга, которая действует в Украине, учитывает и вероятные трансграничные угрозы.

Когда за холерой в Украине следят особенно внимательно

Усиленный эпидемический сезон наблюдения за холерой продолжается в Украине:

с июня;

до октября.

То есть непрерывный эпидемиологический надзор за холерой проводится в течение всего года, а с июня по октябрь - специалисты его усиливают.

По словам заместителя министра и главного государственного санитарного врача Игоря Кузина, Центры контроля и профилактики болезней (ЦКПБ) в каждой области Украины:

отработали комплексные и оперативные планы реагирования и диагностики подозрений;

подготовили оперативные противоэпидемические группы быстрого реагирования и транспортировки заболевших.

На уровне областей были определены также медучреждения для госпитализации пациентов с подозрением на холеру, которые держат "неснижаемый запас" лекарственных средств:

антибиотиков;

регидратационных растворов;

дезинфектантов.

"Каждый случай острой кишечной инфекции с тяжелым течением подлежит отдельному лабораторному исследованию, особенно в летний сезон... Такая система позволяет своевременно выявить случаи подозрения на холеру и, в случае угрозы, локализовать вспышку", - объяснил Кузин.

Кого из украинцев будут проверять на холеру дополнительно

В Минздраве рассказали, что во время усиленного наблюдения за холерой дополнительно проверять будут граждан с тяжелыми или сложными случаями острых кишечных инфекций:

которые будут обращаться к врачам;

которые будут госпитализированы в медицинские учреждения.

Речь идет о проведении лабораторных исследований на проверку холеры, чтобы предотвратить распространение заболевания в летний сезон.

Отмечается, что для этого:

лаборатории ЦКПБ в областях имеют специализированное лабораторное оборудование и реагенты;

для специалистов центров каждый сезон проводят специализированные тренинги по диагностике холеры (эпидемиологические особенности, классическая бактериологическая диагностика, ПЦР-методы, использование быстрых тестов для выявления Vibrio cholerae) и соблюдению принципов биобезопасности в лабораторной практике.

"В прошлом году за этот период специалисты обследовали 13 238 человек с острой кишечной инфекцией, вспышек холеры не выявлено", - уточнили в министерстве.

Что еще делают эксперты, чтобы предотвратить холеру

В завершение украинцам рассказали, что в течение усиленного сезона наблюдения за холерой, специалисты ЦКПБ проводят также исследования образцов окружающей среды:

мониторинг проб воды;

мониторинг сточных вод;

мониторинг пресной воды;

мониторинг морской воды.

"Относительно мониторинга воды из сточных вод, пресной и морской воды: за период эпидемического сезона 2024 года специалисты провели 9 949 исследований таких проб. Вспышек холеры не зафиксировано", - подытожили в Минздраве.