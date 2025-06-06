Украинцев начинают усиленно проверять на холеру: в Минздраве объяснили, кого это касается

С начала июня в Украине стартовал сезон усиленного эпидемиологического надзора за холерой. Поэтому некоторых из украинцев, которые будут обращаться к врачам или попадать в медучреждения, будут проверять дополнительно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
В Минздраве напомнили, что холера - это острая диарейная инфекция, возникающая после употребления пищевых продуктов или воды, зараженных бактерией Vibrio cholerae О1 или О139.
Передается эта болезнь фекально-оральным путем от человека к человеку, чаще всего:
Опасна холера тем, что без надлежащего лечения может привести к:
Согласно последнему обнародованному отчету Европейского Центра контроля и профилактики болезней - ECDC - который ежемесячно отслеживает вспышки холеры, с 1 января 2025 года по 2 мая в мире было зарегистрировано:
При этом случаи холеры продолжают регистрироваться в Африке, Азии и на Ближнем Востоке.
"И хотя риск заражения холерой для людей, посещающих эти страны, оценивают как низкий, завоз случаев холеры в другие страны мира - не исключают", - отметили в Минздраве.
Учитывая это, система реагирования и мониторинга, которая действует в Украине, учитывает и вероятные трансграничные угрозы.
Усиленный эпидемический сезон наблюдения за холерой продолжается в Украине:
То есть непрерывный эпидемиологический надзор за холерой проводится в течение всего года, а с июня по октябрь - специалисты его усиливают.
По словам заместителя министра и главного государственного санитарного врача Игоря Кузина, Центры контроля и профилактики болезней (ЦКПБ) в каждой области Украины:
На уровне областей были определены также медучреждения для госпитализации пациентов с подозрением на холеру, которые держат "неснижаемый запас" лекарственных средств:
"Каждый случай острой кишечной инфекции с тяжелым течением подлежит отдельному лабораторному исследованию, особенно в летний сезон... Такая система позволяет своевременно выявить случаи подозрения на холеру и, в случае угрозы, локализовать вспышку", - объяснил Кузин.
В Минздраве рассказали, что во время усиленного наблюдения за холерой дополнительно проверять будут граждан с тяжелыми или сложными случаями острых кишечных инфекций:
Речь идет о проведении лабораторных исследований на проверку холеры, чтобы предотвратить распространение заболевания в летний сезон.
Отмечается, что для этого:
"В прошлом году за этот период специалисты обследовали 13 238 человек с острой кишечной инфекцией, вспышек холеры не выявлено", - уточнили в министерстве.
В завершение украинцам рассказали, что в течение усиленного сезона наблюдения за холерой, специалисты ЦКПБ проводят также исследования образцов окружающей среды:
"Относительно мониторинга воды из сточных вод, пресной и морской воды: за период эпидемического сезона 2024 года специалисты провели 9 949 исследований таких проб. Вспышек холеры не зафиксировано", - подытожили в Минздраве.
Напомним, ранее мы рассказывали о вспышке острой кишечной инфекции в одном из садиков Киева.
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