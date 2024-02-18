ua en ru
Вс, 18 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцев в оккупации массово подсоединяют к пропагандистскому ТВ "русский мир", - ГУР

Херсонская область, Воскресенье 18 февраля 2024 15:24
UA EN RU
Украинцев в оккупации массово подсоединяют к пропагандистскому ТВ "русский мир", - ГУР Фото: украинцев в оккупации подключают к пропагандистским ТВ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне блокируют трансляцию украинских медиа на оккупированных территориях Украины. Захватчики массово подсоединяют российское спутниковое телевидения под названием "русский мир".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Разведка отмечает, что российские захватчики ужесточают меры информационно-психологического влияния на украинцев в оккупации. Чтобы перекрыть каналы доступа к информации о реальной ситуации на фронте, Украине и мире, в Херсонской области россияне массово подключают спутниковое телевидение "русский мир".

В настоящее время россияне установили уже более 18 тысяч соответствующих устройств.

Также в Донецкой области россияне переводят на собственное программное обеспечение и коммуникационные сервисы работу оккупационных администраций. Речь идет об "Автоматизированном рабочем месте госслужащего" и федеральной платформе "Госвеб".

Кроме того, оккупанты расширяют сеть покрытия российской мобильной связи. В 2023-2024 годах в Донецкой области установили более 700 базовых станций, а в Херсонской области - 200, что составляет более 85% всего мобильного покрытия в оккупированном регионе.

Фейки россиян

Российская пропаганда запустила целый ряд фейков о войне в Украине. В частности, россияне распространяли ложь о политическом и военном руководстве нашей страны.

Темой российской пропаганды стают потери украинской армии, поддержка Украины со стороны стран Запада и другое.

К примеру, недавно оккупанты заявили о якобы ударе по полигону в Селидово Донецкой области. Оккупанты утверждали, что на полигоне находились до 1,5 тысячи бойцов, но ВСУ отрицали это.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Главное управление разведки окупанти ГУР Война России против Украины Пропагандист
NEWS
Почти 1100 оккупантов и 3 самолета. Генштаб назвал потери РФ за сутки
Почти 1100 оккупантов и 3 самолета. Генштаб назвал потери РФ за сутки
DAILY
Почему ВСУ вышли из Авдеевки и будет ли Россия наступать дальше: чего ждать на фронте
Данила Крамаренко, Дмитрий Левицкий Почему ВСУ вышли из Авдеевки и будет ли Россия наступать дальше: чего ждать на фронте