Українців очікує зростання цін на будматеріали через збільшення тарифів УЗ: подробиці

"Ми часто чуємо запити від журналістів і людей, чи будуть будівельні матеріали під час відбудови зі знижкою, чи підтримає галузь українців. Я хочу сказати: після таких "дружніх" кроків, які робить "Укрзалізниця", ніяких знижок не можна очікувати. Тому що навіть бетонні системи та інші вироби, їх виробництво стартує з кар’єру. Ми зараз вже дійшли до того, що коли наші виробники роблять оборонні споруди, то часто-густо приймається рішення доставки необхідних матеріалів автомобільним транспортом. Тому що ніхто не знає, чи вчасно подасть Укрзалізниця на це замовлення вагони, і що буде з тарифами", - пояснив Салій.

Він також підкреслив, що будівельна галузь вже працює зі збитками. І якщо ця ситуація продовжиться, то "Укрзалізниця" може зіткнутися з тим, що окрім пасажирських перевезень або військових вантажів їй буде нічого перевозити.

"Ми вважаємо, що керівництво "Укрзалізниці" має повернутися до практики публічного спілкування з лідерами галузі. Ми знаємо, як живе наша галузь, на що вона здатна, і які тарифи може запропонувати. Керівництво "Укрзалізниці" повинне мати державницький підхід і берегти споживача. Тому що немає споживача – немає їхніх високих зарплат. Тому досить прикриватися війною: керівництво "Укрзалізниці" не на фронті. Воно в безпечніших місцях, і може збирати нас для консультацій", - наголосив Салій.

Він також наголосив, що заяви керівництва УЗ про те, що в результаті підвищення тарифи майже не зміняться, не є правдою, і по ланцюжку вартість товарів зросте суттєво.

"Тому на даний момент ми вважаємо, що якщо керівництво держави є патріотично налаштованим до народу, хоче зберегти державу та рештки економіки, то тарифна політика має змінитися. Багато підприємств на захоплених територіях, багато підприємств отримали ракетні і артилерійські удари, втратили сировинну базу та мають дуже ускладнене постачання через близькість до лінії бойового зіткнення. Я розумію, що працівникам "Укрзалізниці" хочеться отримати гарні зарплатні. Але не можна влазити в кишені не лише нам, виробникам, але й пересічному українцю. Тому що ми не можемо працювати в абсолютний збиток", - підкреслив Салій.

Він наголосив, що генерація грошей та товарів, від перевезень яких Укрзалізниця може отримати гроші, скорочується. І якщо добувачі корисних копалин, основна частка яких піде на відбудову України, будуть терпіти банкрутство та закривати свої заводи, на наш ринок прийдуть з високими цінами виробники з інших країн.

"Тому, якщо державне керівництво, новий керівник міністерства зверне увагу на дії своїх підлеглих або дотичних до курування структур, то можуть надати гарні поступки виробникам", - резюмував Салій.

Нагадаємо, керівник "Укрзалізниці" Євген Лященко заявив, що компанія очікує збиток у кінці року, і ініціював перегляд тарифів на вантажні перевезення. Водночас, перше півріччя компанія закінчила з прибутком у майже 3 млрд грн.