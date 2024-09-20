Украинцев ожидает рост цен на стройматериалы из-за увеличения тарифов УЗ: подробности

"Мы часто слышим запросы от журналистов и людей, будут ли строительные материалы во время восстановления со скидкой, поддержит ли отрасль украинцев. Я хочу сказать: после таких "дружественных" шагов, которые предпринимает "Укрзализныця", никаких скидок нельзя ждать. Потому что даже бетонные системы и другие изделия их производство стартует с карьера. Мы сейчас уже дошли до того, что когда наши производители делают оборонные сооружения, то сплошь и рядом принимается решение доставки необходимых материалов автомобильным транспортом. Потому что никто не знает, вовремя подаст "Укрзализныця" на этот заказ вагоны, и что будет с тарифами", - пояснил Салий.

Он также подчеркнул, что строительная отрасль уже работает с убытком. И если эта ситуация продолжится, то "Укрзализныця" может столкнуться с тем, что, кроме пассажирских перевозок или военных грузов, ей будет ничего перевозить.

"Мы считаем, что руководство "Укрзализныци" должно вернуться к практике публичного общения с лидерами отрасли. Мы знаем, как живет наша отрасль, на что она способна и какие тарифы может предложить. Руководство "Укрзализныци" должно иметь государственный подход и беречь потребителя. Потому что нет потребителя – нет их высоких зарплат. Поэтому достаточно прикрываться войной: руководство "Укрзализныци" не на фронте. Оно в более безопасных местах, и может собирать нас для консультаций", - подчеркнул Салий.

Он также подчеркнул, что заявления руководства УЗ о том, что в результате повышения тарифы почти не изменятся, не является правдой, и по цепочке стоимость товаров возрастет существенно.

"Поэтому на данный момент мы считаем, что если руководство государства патриотически настроено к народу, хочет сохранить государство и остатки экономики, то тарифная политика должна измениться. Многие предприятия на захваченных территориях, многие предприятия получили ракетные и артиллерийские удары, потеряли сырьевую базу и имеют очень усложненная поставка из-за близости к линии боевого столкновения. Я понимаю, что работникам "Укрзализныци" хочется получить хорошие зарплаты. Но нельзя влезать в карманы не только нам, производителям, но и рядовому украинцу. , – подчеркнул Салий.

Он подчеркнул, что генерация денег и товаров, от перевозок которых Укрзализныця может получить деньги, сокращается. И если добытчики полезных ископаемых, основная часть которых пойдет на восстановление Украины, будут терпеть банкротство и закрывать свои заводы, на наш рынок придут с высокими ценами производители из других стран.

"Поэтому если государственное руководство, новый руководитель министерства обратит внимание на действия своих подчиненных или причастных к курированию структур, то могут предоставить хорошие уступки производителям", - резюмировал Салий.

Напомним, руководитель "Укрзализныци" Евгений Лященко заявил, что компания ожидает убыток в конце года, и инициировал пересмотр тарифов на грузовые перевозки. В то же время, первое полугодие компания закончила с прибылью почти в 3 млрд грн.