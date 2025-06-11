ua en ru
Ср, 11 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Українців налякали новими штрафами за порушення ПДР з 1 липня: у поліції відреагували

Середа 11 червня 2025 20:37
UA EN RU
Українців налякали новими штрафами за порушення ПДР з 1 липня: у поліції відреагували Ілюстративне фото: в Україні не ухвалили рішення про нові штрафи за порушення правил дорожнього руху (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У мережі з'явилися чутки про те, що в Україні можуть значно підвищити штрафи за порушення правил дорожнього руху з 1 липня. Така інформація виявилася фейковою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького в Telegram.

Фейки про штрафи

У мережі без посилання на офіційні джерела сьогодні написали про те, що в Україні введуть нові штрафи за порушення ПДР. Зокрема, стверджувалося таке:

  • перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год - штраф збільшать із 340 до 1020 гривень;
  • перевищення на 50+ км/год - 1700 гривень;
  • за три і більше таких порушень на рік - позбавлення водійського на 6 місяців;
  • за паркування в недозволених місцях - штраф зросте з 255 до 850 гривень,
  • а при евакуації автомобіля - ще 1200-1500 гривень за послуги спецтехніки;
  • за їзду без ременя безпеки - з 510 до 1530 гривень. Якщо не пристебнута дитина - окремий штраф 1700 гривень;
  • за розмову по телефону за кермом - з 510 до 1190 гривень.

Реакція Білошицького

"Мережею поширюється інформація, про нові штрафи за порушення ПДР з 1 липня. Повідомляю: поки що такі зміни не ухвалено!" - наголосив Білошицький.

Він запевнив, що про будь-які зміни, які стосуються штрафів за порушення ПДР, повідомлятимуть на офіційних сторінках поліції.

Обмеження швидкості

Лише вчора, 10 червня, Патрульна поліція Харківської області нагадала про обмеження швидкості для водіїв.

Зокрема, в населених пунктах авто можуть рухатися зі швидкістю до 50 км/год.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національна поліція ПДР Штрафи Водії
NEWS
В Україну повернули тіла понад 1200 полеглих захисників
В Україну повернули тіла понад 1200 полеглих захисників
DAILY
Суд для Путіна: коли запрацює Трибунал і кого судитимуть за війну проти України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Суд для Путіна: коли запрацює Трибунал і кого судитимуть за війну проти України