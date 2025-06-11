Українців налякали новими штрафами за порушення ПДР з 1 липня: у поліції відреагували

У мережі з'явилися чутки про те, що в Україні можуть значно підвищити штрафи за порушення правил дорожнього руху з 1 липня. Така інформація виявилася фейковою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького в Telegram .

Фейки про штрафи

У мережі без посилання на офіційні джерела сьогодні написали про те, що в Україні введуть нові штрафи за порушення ПДР. Зокрема, стверджувалося таке:

перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год - штраф збільшать із 340 до 1020 гривень;

перевищення на 50+ км/год - 1700 гривень;

за три і більше таких порушень на рік - позбавлення водійського на 6 місяців;

за паркування в недозволених місцях - штраф зросте з 255 до 850 гривень,

а при евакуації автомобіля - ще 1200-1500 гривень за послуги спецтехніки;

за їзду без ременя безпеки - з 510 до 1530 гривень. Якщо не пристебнута дитина - окремий штраф 1700 гривень;

за розмову по телефону за кермом - з 510 до 1190 гривень.

Реакція Білошицького

"Мережею поширюється інформація, про нові штрафи за порушення ПДР з 1 липня. Повідомляю: поки що такі зміни не ухвалено!" - наголосив Білошицький.

Він запевнив, що про будь-які зміни, які стосуються штрафів за порушення ПДР, повідомлятимуть на офіційних сторінках поліції.