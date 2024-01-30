Українців за кордоном можуть зобов'язати стати на військовий облік: кого це торкнеться

В оновленому законопроекті щодо мобілізації вказані умови, за яких деякі громадяни України, які виїхали за кордон, мають стати на військовий облік.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на відповідний проект закону.

Як зазначається в документі, йдеться про громадян України, які були зняті з військового обліку у зв'язку із вибуттям за межі держави на строк понад три місяці.

Їх планується зобов'язати "протягом 30 днів з дня набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України, що визначає особливості ведення військового обліку громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, стати на військовий облік громадян України".

Також вказується, що під час дії воєнного стану такі громадяни мають право на безперешкодний в'їзд-виїзд з України.

Законопроект про мобілізацію в Україні

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 30 січня, уряд повторно вніс до Верховної ради законопроект про мобілізацію, військовий облік та проходження військової служби. Документом, зокрема, пропонується змінити порядок її проведення.

Серед іншого, у проекті закону містяться норми щодо зміни правила виїзду військовозобов'язаних за кордон, стосовно надання "броні" від призову для низки українців, вказані причини, за яких неявка в Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) може не бути порушенням, щодо дозволу надсилати повістки до "військкомату" через електронний кабінет, про зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів і не тільки.

Детальніше про законопроект щодо мобілізації - читайте у матеріалі РБК-Україна.