Для українців за кордоном хочуть створити застосунок з пошуку роботи: що відомо

Українці за кордоном зможуть відстежувати пропозиції роботи в Україні. Дану послугу можуть додати в "Дію" або ж створити новий застосунок.

Про це заявила перша заступниця глави Мінсоцполітики Дар'я Марчак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс-Україна .

Марчак розповіла, що Міністерство соціальної політики обговорює з Міністерством економіки та Міністерством закордонних справ можливість імплементації в портал "Дія" або окреме розроблення застосунку для сповіщення українців за кордоном щодо пропозиції на ринку праці.

"Щоб повернути цих людей, окрім стабілізації безпекової ситуації, до завершення війни потрібно розв'язати проблему на ринку праці... Поки що, мені здається, ми їм пропонуємо чорну стрічку - "ви приїдете в Україну і тоді ви зрозумієте, зможете знайти тут роботу чи ні, зможете знайти житло чи ні", - сказала вона.

Вона пояснила, що наразі міністерства комунікують щодо розробки оптимального рішення.

"У плані заходів демографічної стратегії написано, що як старт ми маємо зробити певну "вітрину" в "Дії" або в окремому застосунку, щоб поговорити з українцями за кордоном уже у форматі конкретних продуктів", - пояснила заступниця міністра.

Вона уточнила, що за допомогою цього рішення можна буде представити наявність робочих місць в Україні, наприклад, за конкретними спеціальностями.