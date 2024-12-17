Для украинцев за рубежом хотят создать приложение по поиску работы: что известно
Украинцы за рубежом смогут отслеживать предложения работы в Украине. Данную услугу могут добавить в "Дію" или же создать новое приложение.
Об этом заявила первый заместитель главы Минсоцполитики Дарья Марчак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Марчак рассказала, что Министерство социальной политики обсуждает с Министерством экономики и Министерством иностранных дел возможность имплементации в портал "Дія" или отдельную разработку приложения для оповещения украинцев за рубежом о предложении на рынке труда.
"Чтобы вернуть этих людей, кроме стабилизации ситуации с безопасностью, до завершения войны нужно решить проблему на рынке труда... Пока, мне кажется, мы им предлагаем черную ленту - "вы приедете в Украину и тогда вы поймете, сможете найти здесь работу или нет, сможете найти жилье или нет", - сказала она.
Она пояснила, что сейчас министерства коммуницируют по разработке оптимального решения.
"В плане мероприятий демографической стратегии написано, что как старт мы должны сделать определенную "витрину" в "Дії" или в отдельном приложении, чтобы поговорить с украинцами за рубежом уже в формате конкретных продуктов", - пояснила заместитель министра.
Она уточнила, что с помощью этого решения можно будет представить наличие рабочих мест в Украине, например, по конкретным специальностям.
Министерство единства
Напомним, что на сегодня Украина активно работает ради того, чтобы вернуть людей, которые остаются за рубежом.
К примеру в августе президент Владимир Зеленский анонсировал создание "Министерства единства", которое призвано объединять украинцев за рубежом и противодействовать российской пропаганде.
Главной миссией нового ведомства станет поддержка украинских общин за рубежом, укрепление их связи с Родиной и защита общих национальных интересов.
В начале декабря Верховная Рада уже назначила Алексея Чернышова на должность Министра национального единства Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.