Українців із низькими виплатами в Ірландії готуватимуть до роботи: деталі

Уряд Ірландії вирішив скоротити щотижневі виплати втікачам від війни в Україні, щоб зменшити потік людей через кризу із житлом.

Надалі новоприбулі отримуватимуть допомогу в розмірі 38,80 євро на тиждень порівняно з поточною ставкою в 232 євро на тиждень. Водночас зміни не торкнуться понад 100 000 українців, які прибули до Ірландії раніше.

Новоприбулим біженцям з України організують навчання та підтримку навичок, щоб допомогти їм знайти роботу через місцеві офіси Intreo. Українцям, які отримують соціальну допомогу, доведеться звертатися до державної служби зайнятості.

Раніше в уряді заявили, що нові скорочені ставки соціального забезпечення приведуть Ірландію у відповідність до програм підтримки інших європейських країн.

Новоприбулим українським біженцям також буде надано 90 днів безкоштовного проживання у державному житлі, а потім вони самі відповідатимуть за пошук даху над головою.

Очікується, що нові норми почнуть діяти наприкінці січня.

Від початку війни в Україні в Ірландію прибули понад 102 тисячі українців.