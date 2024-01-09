Українців із низькими виплатами в Ірландії готуватимуть до роботи: деталі

Українські біженці, які приїдуть до Ірландії для тимчасового захисту, отримуватимуть зменшені виплати. Новоприбулих навчатимуть та допомагатимуть знайти роботу.
Зниження щотижневих ставок допомоги українцям уряд країни планує затвердити 9 січня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на independent.ie.
Уряд Ірландії вирішив скоротити щотижневі виплати втікачам від війни в Україні, щоб зменшити потік людей через кризу із житлом.
Надалі новоприбулі отримуватимуть допомогу в розмірі 38,80 євро на тиждень порівняно з поточною ставкою в 232 євро на тиждень. Водночас зміни не торкнуться понад 100 000 українців, які прибули до Ірландії раніше.
Новоприбулим біженцям з України організують навчання та підтримку навичок, щоб допомогти їм знайти роботу через місцеві офіси Intreo. Українцям, які отримують соціальну допомогу, доведеться звертатися до державної служби зайнятості.
Раніше в уряді заявили, що нові скорочені ставки соціального забезпечення приведуть Ірландію у відповідність до програм підтримки інших європейських країн.
Новоприбулим українським біженцям також буде надано 90 днів безкоштовного проживання у державному житлі, а потім вони самі відповідатимуть за пошук даху над головою.
Очікується, що нові норми почнуть діяти наприкінці січня.
Від початку війни в Україні в Ірландію прибули понад 102 тисячі українців.
Нагадаємо, ми писали, що уряд Ірландії планує розміщувати тисячі українських біженців у модульних будинках, зведених приватними забудовниками. Це буде першим кроком до переселення українців із готелів у довготермінове житло.
Також ми розповідали, у яких країнах уріжуть виплати українцям наступного року. Деякі уряди вже погодили скорочення виплат українцям через тиск на бюджет, інші лише обговорюють такий варіант.
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