Украинцев с низкими выплатами в Ирландии будут готовить к работе: детали

Правительство Ирландии решило сократить еженедельные выплаты бежавшим от войны в Украине, чтобы уменьшить поток людей из-за кризиса с жильем.

В дальнейшем новоприбывшие будут получать помощь в размере 38,80 евро в неделю по сравнению с текущей ставкой в 232 евро в неделю. В то же время изменения не коснутся более 100 000 украинцев, прибывших в Ирландию раньше.

Новоприбывшим беженцам из Украины организуют обучение и поддержку навыков, чтобы помочь им найти работу через местные офисы Intreo. Украинцам, получающим социальную помощь, придется обращаться в государственную службу занятости.

Ранее в правительстве заявили, что новые сокращенные ставки социального обеспечения приведут Ирландию в соответствие с программами поддержки других европейских стран.

Новоприбывшим украинским беженцам также будет предоставлено 90 дней бесплатного проживания в государственном жилье, а затем они сами будут отвечать за поиск крыши над головой.

Ожидается, что новые нормы начнут действовать в конце января.

С начала войны в Украине в Ирландию прибыли более 102 тысяч украинцев.