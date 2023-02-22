Українців в Чорногорії попередили про можливі провокації 24 лютого

Українців, що нині перебувають в Чорногорії, попередили про можливі провокації, що можуть виникнути на фоні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в Чорногорії.

"З огляду на низку інцидентів, які мали місце нещодавно, а також беручи до уваги наближення роковин повномасштабного збройного вторгнення Росії, Посольство не виключає можливості антиукраїнських провокацій чи безпекових інцидентів. Просимо бути пильними й обережними в публічних місцях, не наражати себе і близьких на небезпеку, уникати сумнівних ситуацій та не піддаватися на підбурювання", - йдеться в заяві.

Крім того, в посольстві нагадали, що пріоритетом має залишатись повага і суворе дотримання законодавства країни в якій ви перебуваєте.

Крім того, українців закликали негайно повідомляти в поліцію про всі можливі інциденти.