Українців в Чорногорії попередили про можливі провокації 24 лютого
Українців, що нині перебувають в Чорногорії, попередили про можливі провокації, що можуть виникнути на фоні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в Чорногорії.
"З огляду на низку інцидентів, які мали місце нещодавно, а також беручи до уваги наближення роковин повномасштабного збройного вторгнення Росії, Посольство не виключає можливості антиукраїнських провокацій чи безпекових інцидентів. Просимо бути пильними й обережними в публічних місцях, не наражати себе і близьких на небезпеку, уникати сумнівних ситуацій та не піддаватися на підбурювання", - йдеться в заяві.
Крім того, в посольстві нагадали, що пріоритетом має залишатись повага і суворе дотримання законодавства країни в якій ви перебуваєте.
Крім того, українців закликали негайно повідомляти в поліцію про всі можливі інциденти.
Нагадаємо, що спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Українські повітряні сили перебувають у стані цілодобової готовності на тлі можливих провокацій росіян на річницю вторгнення.
Крім того, нещодавно ми повідомляли, яку допомогу ЗСУ надала Чорногорія від початку вторгнення РФ
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.