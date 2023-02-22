Украинцев в Черногории предупредили о возможных провокациях 24 февраля

Украинцев, находящихся в Черногории, предупредили о возможных провокациях, которые могут возникнуть на фоне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Черногории.

"Учитывая ряд инцидентов, которые имели место недавно, а также принимая во внимание приближение годовщины полномасштабного вооруженного вторжения России, Посольство не исключает возможности антиукраинских провокаций или инцидентов безопасности. Просим быть бдительными и осторожными в публичных местах, не подвергать себя и близким себя и близким, избегать сомнительных ситуаций и не подвергаться подстрекательству", - говорится в заявлении.

Кроме того, в посольстве напомнили, что приоритетом должно оставаться уважение и строгое соблюдение законодательства страны, в которой вы находитесь.

Кроме того, украинцев призвали немедленно сообщать в полицию обо всех возможных инцидентах.