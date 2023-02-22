ua ru
Ср, 22 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцев в Черногории предупредили о возможных провокациях 24 февраля

Новина українською →
Черногория, Среда 22 февраля 2023 18:41
Украинцев в Черногории предупредили о возможных провокациях 24 февраля Фото: украинцев в Черногории предупредили о возможных провокациях (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Украинцев, находящихся в Черногории, предупредили о возможных провокациях, которые могут возникнуть на фоне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Черногории.

"Учитывая ряд инцидентов, которые имели место недавно, а также принимая во внимание приближение годовщины полномасштабного вооруженного вторжения России, Посольство не исключает возможности антиукраинских провокаций или инцидентов безопасности. Просим быть бдительными и осторожными в публичных местах, не подвергать себя и близким себя и близким, избегать сомнительных ситуаций и не подвергаться подстрекательству", - говорится в заявлении.

Кроме того, в посольстве напомнили, что приоритетом должно оставаться уважение и строгое соблюдение законодательства страны, в которой вы находитесь.

Кроме того, украинцев призвали немедленно сообщать в полицию обо всех возможных инцидентах.

Напомним, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что украинские воздушные силы находятся в состоянии круглосуточной готовности на фоне возможных провокаций россиян на годовщину вторжения.

Кроме того, недавно мы сообщали, какую помощь ВСУ оказала Черногория с начала вторжения РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украинка Черногория
NEWS
Новая тактика россиян. Буданов рассказал о методах оккупантов вблизи Бахмута
Новая тактика россиян. Буданов рассказал о методах оккупантов вблизи Бахмута
DAILY
Клуб без интереса. Чью сторону приняли постсоветские страны в войне РФ против Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Клуб без интереса. Чью сторону приняли постсоветские страны в войне РФ против Украины