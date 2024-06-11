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Українців чекає третє підвищення цін на пальне від початку війни

Фото: українців чекає третє підвищення цін на пальне від початку війни (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Рада прийняла у першому читанні закон, який передбачає, що з 1 липня 2024 року різко збільшується вартість бензину та дизеля для споживачів - як для промисловості, так і для фізичних осіб на АЗС. За даними аналітиків, бензин подорожчає мінімум на 1,5 грн/л, а дизельне пальне — на 2,0 грн/л. Від початку повномасштабного вторгнення це підвищення стане вже третім.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mignews.

Від початку війни податки на пальне підвищували вже двічі. Перший раз підняли податки на пальне до 7% ПДВ, і акциз - до 100 євро за 1 тисячу літрів. Другий раз був у липні 2023 року: тоді акцизи на пальне були встановлені в діапазоні від майже 140 євро до 213 євро та 20% ПДВ.

У травні 2022 року вартість пального у середньому становила 25 грн/літр. Зараз - майже 60 грн.  

"Не варто забувати, що пальне — це складова в ціні майже всіх груп товарів. І про соціальний бік здорожчання бензину, дизпалива та газу треба поговорити окремо, адже заплатить за це кінцевий споживач", - резюмує видання. 

Раніше керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів Андрій Забловський заявив, підвищення акцизу на бензин та дизпаливо у короткостроковій перспективі дасть ефект і забезпечить збільшення надходжень до бюджету, але у довгостроковій це призведе до зменшення надходжень, тому що зростуть обсяги тіньового ринку та "бодяжного" пального.

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БензинПаливо