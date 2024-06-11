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Украинцев ждет третье повышение цен на горючее с начала войны

Фото: украинцев ждет третье повышение цен на горючее с начала войны (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

ВР приняла в первом чтении закон, предусматривающий, что с 1 июля 2024 г. резко увеличивается стоимость бензина и дизеля для потребителей - как для промышленности, так и для физических лиц на АЗС. По данным аналитиков, бензин подорожает минимум на 1,5 грн/л, а дизельное топливо – на 2,0 грн/л. С начала полномасштабного вторжения это повышение станет уже третьим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mignews.

С начала войны налоги на горючее повышали уже дважды. Первый раз подняли налоги на топливо до 7% НДС, и акциз – до 100 евро за 1 тысячу литров. Второй раз был в июле 2023: тогда акцизы на топливо были установлены в диапазоне от почти 140 евро до 213 евро и 20% НДС.

В мае 2022 стоимость топлива в среднем составляла 25 грн/литр. Сейчас – почти 60 грн.

"Не стоит забывать, что горючее - это составляющая в цене почти всех групп товаров. И о социальной стороне удорожания бензина, дизтоплива и газа нужно поговорить отдельно, ведь заплатит за это конечный потребитель", - резюмирует издание.

Ранее руководитель Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Андрей Забловский заявил, что повышение акциза на бензин и дизтопливо в краткосрочной перспективе даст эффект и обеспечит увеличение поступлений в бюджет, но в долгосрочной это приведет к уменьшению поступлений, так как возрастут объемы теневого рынка и "бодящего" топлива. .

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БензинТопливо