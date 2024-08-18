Українців у Чехії попередили про важливе правило і штрафи за дітей: деталі

За невиконання шкільного обов'язку – штрафи

Із наближенням навчального року у Міністерстві внутрішніх справ Чехії українським біженцям нагадують, що на дітей з тимчасовим захистом поширюється обов’язок отримання освіти та відвідування школи.

Обов’язкова освіта в Чехії стосується 1 року дошкільного навчання та 9 років відвідування загальноосвітньої школи.

"Невиконання цього обов’язку батьками або законними представниками дитини може призвести до штрафу, взяття на контроль соціальними службами, а в деяких випадках - навіть позбавлення волі строком до 2 років", - попереджають у відомстві.

Тим біженцям, кому не вдалося знайти місце у школі чи дитячому садочку, треба взяти письмове підтвердження про відмову.

Також варто подбати про запис до школи чи садка зараз, якщо досі цього не зробили.

"Зверніться до найближчих садочків, до своєї школи за місцем проживання – однак не обмежуйтеся лише ними, спробуйте і ширший район. Якщо вам не вдається знайти місце самостійно, зверніться по допомогу до відділу освіти (odboru školství) муніципалітету або до адміністрації міської частини за своїм місцем проживання", - радять в МВС.

У відомстві звертають увагу, що дистанційне або онлайн-навчання в українській школі не замінює обов'язкової шкільної освіти в Чехії.

Фото: Діти з України у Чехії (gettyimages.com)

Як записати дитину до садка чи школи

На сайті чеського міністерства освіти опублікована інформація для українців про правила зарахування дітей до дитсадків та шкіл.

Знайти дитсадок можна за посиланням. Найкраще звертатися до садка за місцем проживання. Який саме дитячий садок належить до місця проживання, можна дізнатися в Департаменті освіти відповідної муніципального установи чи міського округу.

Для запису до дитсадка треба подати заповнену анкету, яку можна взяти у закладі або на його сайті. Також необхідно принести свідоцтво про народження дитини, довідку від лікаря про обов'язкову вакцинацію, посвідчення особи законного представника. Заяву можна подати у кілька установ.

Якщо дитина досягла віку обов’язкового відвідування школи (це 6-15 років), держава призначає школу, яку вона має відвідувати. Для цього треба звернутися до відповідного головного чи районного управління. Потім батьки письмово звертаються до школи з проханням прийняти учня. Призначена школа зобов'язана прийняти його, якщо є місця.

Якщо місць немає, питання вирішується на рівні управлінь різних рівнів, які шукатимуть вільне місце. Також батьки можуть шукати школу самостійно.