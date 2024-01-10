Українців у Чехії можуть перевести до загальної системи соцдопомоги: деталі

Українських біженців у Чехії можуть перевести до загальної чеської системи соціальної допомоги наступного року. Про це заявив міністр праці та соціальних справ Маріан Юречка.

Зміни можуть запровадити після закінчення тимчасового захисту або його продовження, повідомляє РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz .

Біженці з тимчасовим захистом отримують гуманітарну грошову допомогу, якщо мають дохід нижчий від прожиткового мінімуму. Звернутися українці можуть в електронному вигляді.

Міністерство праці поступово оцифровує заявки й на звичайну допомогу. Також за рік планується об'єднати різні види підтримки в одну: на оплату житла, у зв’язку з матеріальною скрутою, на дітей.

Плани зробити доступною для біженців загальну систему допомоги міністр праці озвучував ще у лютому 2023 року. Переведення українців із тимчасовим захистом до чеської системи соціальної підтримки передбачає скасування гуманітарної допомоги. Очікується, що після реформування чеської системи доступ для українців відкриють упродовж першої половини 2025 року.

Водночас втікачі від війни вже отримують деякі види чеської соціальної допомоги. Наприклад, лікарняний, якщо хворіють на роботі.

За останніми даними, у Чехії перебуває 376 тисяч українців із тимчасовим захистом. У листопаді 2023 року центри зайнятості зробили 54 300 виплат гуманітарної допомоги на 496 мільйонів крон (приблизно 20 млн євро). Загалом за 11 місяців минулого року держава витратила на гуманітарну грошову допомогу 6,46 мільярда крон (260 млн євро).

Наразі у Чехії працюють близько 125 тисяч українських біженців. За словами міністра праці, працевлаштовані українці перераховують до бюджету мільярди крон.