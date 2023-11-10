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Українців пропонують не карати за порушення при ввезенні автомобілів для ЗСУ, але є умова

Фото: (facebook.com zahidnuy kordon)
Автор: Каріна Левицька

Кабмін скасував відповідальність за порушення правил ввезення транспорту для потреб військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів України.

Сьогодні, 10 листопада, уряд схвалив законопроект, який вносить зміни до Митного кодексу, що скасовують відповідальність за порушення правил ввезення транспорту, переданого військовим.

Зокрема, відповідальність скасовується за умови документального підтвердження передачі транспортних засобів:

  • ЗСУ, правоохоронним органам й іншим військовим формуванням;
  • Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації;
  • військовим адміністраціям;
  • Іншим суб’єктам, що відповідно до Закону здійснюють боротьбу з тероризмом.

Метою внесення змін до Митного кодексу є створення умов справедливого розгляду судами справ про порушення митних правил та вибору виду і розміру адміністративного стягнення.

"Змінами запропоновано врахування всіх обставин справи, а саме: характеру вчиненого протиправного діяння, форми вини, характеристики особи, наявності обставин, що пом’якшують або обтяжують відповідальність", - пояснили в міністерстві.

Нагадаємо, раніше в Україні змінилися і правила надання гуманітарної допомоги. Уряд зняв низку обмежень для ввезення товарів як гумдопомогу без сплати податків та запровадив спрощений порядок їх декларування.

Також РБК-Україна писало, що 1 листопада Кабмін запровадив нові правила експорту агропродукції в умовах воєнного стану.

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