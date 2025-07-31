Українці зупинили спробу знищити НАБУ і САП, час зупинити тиск на самоврядування: заява "УДАРу"

"Верховна Рада скасувала рішення, яке ставило під загрозу незалежність НАБУ і САП. Це - важлива перемога. Перемога здорового глузду. Перемога демократії. Вона стала можливою завдяки рішучій реакції українців, громадян, громадських організацій, журналістів, активістів. Завдяки тим, хто не мовчав. Хто дав зрозуміти: демократія для українців - це не риторика, а глибинне переконання. Прийшов час припинити практику тиску на місцеве самоврядування, на вільні медіа, на громадських активістів", - йдеться в заяві.

"УДАР Віталія Кличка" подякував українцям за силу та принциповість.

"Разом ми зупинили спробу згортання реформ і відкату до авторитарних практик. Ми вкотре довели: в Україні авторитаризм не пройде", - наголосили в партії.

В "УДАРі" сподіваються, що тепер влада почує суспільство і в інших питаннях.

"Прийшов час припинити практику тиску на місцеве самоврядування, на вільні медіа, на громадських активістів. Припинити підміни демократичних процедур ручним управлінням. Зупинити знищення децентралізації через перебрання повноважень органів місцевого самоврядування на військові адміністрації. Зупинити вибіркове правосуддя, політичні переслідування і створення нових внутрішніх фронтів", - наголошується в заяві.

Рішення і дії влади мають не послаблювати, а посилювати державу, демократію, довіру до влади. Посилювати нашу здатність перемогти ворога та побудувати сильну, справедливу, європейську Україну, резюмують в "УДАРі".