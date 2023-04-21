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Українці не зрозуміють, якщо на саміті у Вільнюсі не буде запрошення в НАТО, - Зеленський

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П'ятниця 21 квітня 2023 06:15
Українці не зрозуміють, якщо на саміті у Вільнюсі не буде запрошення в НАТО, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Антон Малиновський

Україна очікує на запрошення в НАТО на саміті у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня цього року.

Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

За його словами, Україна вже готується до саміту, в тому числі, на зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом президент опрацьовував зміст події.

"Ані більшість українців, ані більшість європейців, ані більшість жителів усього простору НАТО не зрозуміють лідерів Альянсу, якщо на цьому саміті у Вільнюсі не прозвучить заслужене політичне запрошення для України до Альянсу", - наголосив президент.

Нагадаємо, що на думку Зеленського, Україна зробила все для того, щоб її заявка в НАТО була схвалена.

Крім цього, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заяв, що місце України по праву в НАТО, тому в Альянсі обіцяють зробити все, щоб це стало можливим.

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Володимир Зеленський НАТО
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