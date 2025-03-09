Українці знову змінили ставлення до свят: які найбільш популярні

"Деяке зниження популярності державних національних свят скоріш за все пов’язано з тим, що так званий ефект "гуртування навколо прапору" за третій рік війни зменшився через появу втоми у частини населення і розуміння, що війна надовго", - зазначають соціологи.

Згідно з даними дослідження, найбільш популярними залишаються Різдво Христове (70%) та Великдень (69%). Вони стабільно займають лідируючі позиції протягом останніх років. За останній рік ставлення до них не змінилося.

Далі йде День Незалежності України (54%). Його популярність зросла з 37% у 2021 році до 63-64% у 2023-2024 роках, але цього року впала до 54%.

Раніше ставлення до Нового року було таким самим, як Різдва (біля 80%), але останніми роками його значення знизилося. Його популярність впала з 55% у 2021 році до 47% у 2024 році, проте у 2025 році він має 50%.

Наступним за популярністю є День захисників і захисниць України. Його популярність зросла від 29% у 2021 році до 58% у 2024 році, а потім знизилася до 44% у 2025 році. "За даними інших наших досліджень рівень довіри до ЗСУ є найвищим серед всіх соціальних інститутів (92%), тому його популярність могла б бути і вищою. Можливо, проблема в тому, що це відносно молоде свято, яке започатковано у 2014 році", - зазначають соціологи.

Позитивне ставлення до Міжнародного жіночого дня 8 березня у 2025 році стабілізувалося на рівні 23%. Якщо ще у 2017 році це свято було одним з найбільш значущих, його відзначали як улюблене приблизно половина населення (49%), то у 2024 році - лише 21%.

Ще 22% відзначають як улюблене свято Трійцю. Ставлення майже не міняється.

День Конституції назвали улюбленим 18%. Його популярність зросла до 28% минулого року, але цього року знову впала.

Ставлення до 9 травня суттєво погіршилося після російського вторгнення. Зараз святкують День перемоги 12% респондентів. Популярність 1 травня впала до 5%.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування серед 1000 респондентів 4-9 лютого 2025 року. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів - це ВПО, які переїхали з окупованих територій). Також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.