Українці зможуть замовити доставку водійського посвідчення в "Дії": розпочався тест послуги

У відомстві зазначають, що для отримання водійського посвідчення в Україні необхідно звернутися до сервісного центру МВС. Але незабаром у "Дії" можна буде замовляти доставку документа до відділень "Укрпошти" або кур'єром на будь-яку зручну адресу.

При цьому зараз проходить бета-тест такої послуги у додатку.

Що необхідно для участі у бета-тесті:

водійське посвідчення в "Дії", яке потребує заміни;

цифровий паспорт, зареєстроване місце проживання або посвідка на проживання в додатку;

верифікований податковий номер.

Зареєструватися для участі в бета-тесті можна за посиланням.

Заміна прав водія в "Дії"

Нагадаємо, у березні цього року в "Дії" з'явилася послуга заміни водійського посвідчення. Це необхідно зробити, коли:

минув термін дії документа;

документ втрачено або знищено;

затерлися написи на бланку і погано читаються;

змінилися особисті дані водія (прізвище, ім'я, по батькові тощо);

якщо водій хоче замінити старе посвідчення на новий документ.

Як замінити посвідчення водія в додатку можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.