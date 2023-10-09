Українці зможуть замовити доставку водійського посвідчення в "Дії": розпочався тест послуги

Громадяни України незабаром зможуть замовляти доставку водійського посвідчення за допомогою "Дії". У програмі вже запустили бета-тест послуги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України в Telegram.
У відомстві зазначають, що для отримання водійського посвідчення в Україні необхідно звернутися до сервісного центру МВС. Але незабаром у "Дії" можна буде замовляти доставку документа до відділень "Укрпошти" або кур'єром на будь-яку зручну адресу.
При цьому зараз проходить бета-тест такої послуги у додатку.
Що необхідно для участі у бета-тесті:
Зареєструватися для участі в бета-тесті можна за посиланням.
Нагадаємо, у березні цього року в "Дії" з'явилася послуга заміни водійського посвідчення. Це необхідно зробити, коли:
Як замінити посвідчення водія в додатку можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.
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