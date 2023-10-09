Украинцы смогут заказать доставку водительского удостоверения в "Дії": начался тест услуги

Граждане Украины вскоре смогут заказывать доставку водительского удостоверения при помощи "Дії". В приложении уже запустили бета-тест услуги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины в Telegram.
В ведомстве отмечают, что для получения водительских прав в Украине необходимо обратиться в сервисный центр МВД. Но вскоре в "Дії" можно будет заказывать доставку документа в отделения "Укрпочты" или курьером на любой удобный адрес.
При этом сейчас проходит бета-тест такой услуги в приложении.
Что необходимо для участия в бета-тесте:
Зарегистрироваться для участия в бета-тесте можно по ссылке.
Напомним, в марте этого года в "Дії" появилась услуга замены водительского удостоверения. Это необходимо сделать, когда:
Как заменить водительское удостоверение в приложении можете узнать в материале РБК-Украина.
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