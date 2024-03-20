Українці зможуть задекларувати зброю, отриману під час війни. Рада зробила перший крок

Драпʼятий заявив, що сьогодні, 20 березня, Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, спрямований на вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.

Основні положення законопроєкту:

людина, що знайшла або отримала зброю для участі у відсічі збройної агресії Росії, має її задекларувати. Ця процедура буде спрощена та безкоштовна;

цивільна особа повідомляє в поліцію, що знайшла зброю чи боєприпаси, після чого впродовж 24 годин - декларує або здає їх;

якщо знайдена або задекларована зброя фігурує у кримінальних провадженнях, має видалені чи незаконно змінені маркування або має визначені законом невідповідності - її вилучатимуть органи Нацполіції.

Таким чином, за словами Драпʼятого, цивільні особи отримають правові гарантії легально зберігати знайдену зброю на період воєнного стану.

Нині МВС та Національна поліція у співпраці з депутатами готують пропозиції для покращення проєкту закону до другого читання.