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Українці зможуть задекларувати зброю, отриману під час війни. Рада зробила перший крок

Фото: українці зможуть задекларувати зброю (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Верховна рада у першому читанні підтримала законопроєкт, спрямований на вдосконалення порядку отримання вогнепальної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра внутрішніх справ Богдана Драпʼятого.

Драпʼятий заявив, що сьогодні, 20 березня, Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, спрямований на вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.

Основні положення законопроєкту: 

  • людина, що знайшла або отримала зброю для участі у відсічі збройної агресії Росії, має її задекларувати. Ця процедура буде спрощена та безкоштовна; 
  • цивільна особа повідомляє в поліцію, що знайшла зброю чи боєприпаси, після чого впродовж 24 годин - декларує або здає їх; 
  • якщо знайдена або задекларована зброя фігурує у кримінальних провадженнях, має видалені чи незаконно змінені маркування або має визначені законом невідповідності - її вилучатимуть органи Нацполіції. 

Таким чином, за словами Драпʼятого, цивільні особи отримають правові гарантії легально зберігати знайдену зброю на період воєнного стану.

Нині МВС та Національна поліція у співпраці з депутатами готують пропозиції для покращення проєкту закону до другого читання.

Нагадаємо, у 2022 році понад 1,7 мільйона українців взяли участь в опитуванні щодо легалізації обігу зброї в Україні. Більшість громадян проголосували "за" вільне володіння пістолетами.

Ми також писали, що у Верховній раді хочуть скасувати кримінальну відповідальність за виготовлення та володіння зброєю.

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