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Украинцы смогут задекларировать оружие, полученное во время войны. Рада сделала первый шаг

Фото: украинцы смогут задекларировать оружие (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Верховная рада в первом чтении поддержала законопроект, направленный на совершенствование порядка получения огнестрельного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра внутренних дел Богдана Драпьятого.

Драпятый заявил, что сегодня, 20 марта, Рада поддержала в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием.

Основные положения законопроекта: 

  • человек, который нашел или получил оружие для участия в отпоре вооруженной агрессии России, должен его задекларировать. Эта процедура будет упрощена и бесплатна; 
  • гражданское лицо сообщает в полицию, что нашло оружие или боеприпасы, после чего в течение 24 часов - декларирует или сдает их; 
  • если найденное или задекларированное оружие фигурирует в уголовных производствах, имеет удаленные или незаконно измененные маркировки или имеет определенные законом несоответствия - его будут изымать органы Нацполиции. 

Таким образом, по словам Драпьятого, гражданские лица получат правовые гарантии легально хранить найденное оружие на период военного положения.

Сейчас МВД и Национальная полиция в сотрудничестве с депутатами готовят предложения для улучшения проекта закона ко второму чтению.

Напомним, в 2022 году более 1,7 миллиона украинцев приняли участие в опросе по легализации обращения оружия в Украине. Большинство граждан проголосовали "за" свободное владение пистолетами.

Мы также писали, что в Верховной раде хотят отменить уголовную ответственность за изготовление и владение оружием.

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