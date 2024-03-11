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Украинцы смогут использовать "Дію" в качестве цифрового кошелька в ЕС, - Федоров

Украина, Понедельник 11 марта 2024 12:34
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Украинцы смогут использовать "Дію" в качестве цифрового кошелька в ЕС, - Федоров Фото: Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинцы смогут использовать "Дію" в странах Европейского Союза в качестве цифрового кошелька. Это позволит открывать банковский счет, пользоваться электронной подписью и получать электронные медицинские рецепты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Facebook.

Как отметил министр, в ЕС проголосовали за создание Европейского кошелька цифровой идентификации (EUDI). Государства-участники консорциума POTENTIAL должны представить свои национальные кошельки ЕС в течение двух лет, а тестирование прототипов должно завершиться к апрелю 2025 года.

"Украина - единственная страна в составе консорциума, которая пока не является членом ЕС, но уже активно участвует в процессе формирования будущей электронной идентификации в ЕС", - сообщил он.

По его словам, представители Минцифры принимают участие в пилотном проекте ЕС, где будут тестировать трансграничное взаимодействие "Дії".

"Украинский цифровой кошелек – это Дія. После запуска пилота в ЕС украинцы смогут использовать там Дію, а европейцы - свои цифровые кошельки в Украине", - написал Федоров.

Министр рассказал, что с цифровым кошельком можно будет онлайн открывать банковский счет, иметь постоянный доступ к водительским удостоверениям в телефоне, пользоваться электронной подписью и получать электронные медицинские рецепты.

По его данным, Еврокомиссия до конца первого квартала этого года должна обнародовать унифицированные требования для кошельков EUDI.

"Дія реализовала большинство функций EUDI задолго до презентации предложения Еврокомиссии. Следующая задача – достичь признания в ЕС", - добавил министр.

Что такое "Дія"

"Дія" - это мобильное приложение, веб-портал и бренд цифрового государства в Украине, разработанное Министерством цифровой трансформации Украины.

Функции "Дії":

  • Хранение цифровых документов: паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о рождении, ИНН и другие.
  • Получение государственных услуг: регистрация ФЛП, помощь при рождении ребенка, оформление субсидии и многие другие.
  • Уплата штрафов: за нарушение ПДД, за несвоевременную оплату коммунальных услуг.
  • Голосование на выборах: онлайн-голосование с помощью электронной подписи.
  • Обращение в органы власти: подача запросов, жалоб, предложений.

По состоянию на февраль 2024 года:

  • Число пользователей: более 20 миллионов.
  • Количество доступных услуг: 72 на портале и 9 в мобильном приложении.
  • Число цифровых документов: 15.

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