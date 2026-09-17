Українці зможуть отримати "Зимову підтримку": як це зробити
Жителі прифронтових громад зможуть отримати 19400 гривень "Зимової підтримки". Проте є одна умова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України Дениса Улютіна в інтерв’ю "Українському радіо".
"Зимова підтримка": де і як подати заяву
Заяву на отримання коштів у межах програми "Зимова підтримка" потрібно подати особисто.
Це можна зробити лише офлайн через:
- органи місцевого самоврядування,
- ЦНАПи,
- відділення Пенсійного фонду України,
- інші уповноважені органи.
Залежно від безпекової ситуації заявки можуть приймати також в:
- укриттях,
- ОСББ,
- та іншими доступними для людей способами.
"Людина має особисто подати заявку. По-перше, ми таким чином ідентифікуємо людину. По-друге, людина визначає канал, яким буде здійснюватися виплата", - пояснив Улютін.
Спосіб отримання коштів
Спосіб отримання коштів залежить від способу подачі заяви відповідно до Переліку громад, який містить два списки:
- мешканцям громад (0-20 км від лінії фронту) кошти будуть зараховані на банківський рахунок за IBAN або їх можна буде отримати через АТ "Укрпошта";
- жителі громад (20-50 км від лінії фронту) зможуть отримати кошти на банківський рахунок за IBAN або грошовим переказом через міжнародну платіжну систему Western Union.
Які нововведення
Цього року люди самостійно можуть визначити - на що спрямувати кошти:
- паливо,
- теплі речі,
- ковдри,
- павербанки,
- оплата комунальних послуг
- інші необхідні речі.
Наразі виплата 19400 гривень призначається на одне домогосподарство, незважаючи на кількість мешканців.
Маломобільним людям та тим, кому складно самостійно дістатися до установ, допомагатимуть:
- соціальні служби,
- органи місцевого самоврядування.
Раніше РБК-Україна писало, що сім’ї з дітьми, які постраждали від війни в Україні, можуть отримати грошову допомогу від ЮНІСЕФ. Розмір виплат залежить від програми та обставин, за яких родина потребує підтримки.
Крім того, Клютин заявляв, що українці з-поміж вразливих категорій, які отримають 19400 гривень зимової підтримки, зможуть витратити кошти на власний розсуд.