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Українці зможуть отримати водійське посвідчення ще у 8 країнах світу

Середа 20 грудня 2023 23:02
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Українці зможуть отримати водійське посвідчення ще у 8 країнах світу Ілюстративне фото: українці зможуть отримати водійське посвідчення ще у 8 країнах світу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Українці зможуть отримати водійське посвідчення у зв'язку з втратою чи викраденням у восьми країнах світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.

"Сьогодні стартує доставка водійського в Угорщину, Молдову, Словаччину, Румунію, Іспанію, Литву, Латвію та Естонію", - сказано у повідомленні.

Для замовлення послуги необхідно:

  • Увійти в Кабінет водія.
  • Вказати причину обміну посвідчення.
  • Обрати міжнародну доставку.
  • Ввести адресу отримання.
  • Сплатити за послугу.

Заявку обробляє сервісний центр МВС. Готовий документ буде передано "Укрпошти", а поштовий оператор відправить водійське за кордон.

Термін міжнародної доставки - близько 15 днів, а орієнтовна вартість - 311 грн за бланк та адмінпослугу. Логістичні витрати поштовим перевізником за кордон - 960 грн.

Заміна прав водія в "Дії"

Нагадаємо, у березні цього року в "Дії" з'явилася послуга заміни водійського посвідчення. Це необхідно зробити, коли:

  • минув термін дії документа;
  • документ втрачено або знищено;
  • затерлися написи на бланку і погано читаються;
  • змінилися особисті дані водія (прізвище, ім'я, по батькові тощо);
  • якщо водій хоче замінити старе посвідчення на новий документ.

Як замінити посвідчення водія в додатку можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, з 22 листопада українці можуть отримати посвідчення водія без навчання в автошколі. Йдеться про теоретичний курс.

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Міністерство внутрішніх справ України Водійське посвідчення
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