Українці зможуть отримати водійське посвідчення ще у 8 країнах світу

Українці зможуть отримати водійське посвідчення у зв'язку з втратою чи викраденням у восьми країнах світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.

"Сьогодні стартує доставка водійського в Угорщину, Молдову, Словаччину, Румунію, Іспанію, Литву, Латвію та Естонію", - сказано у повідомленні.

Для замовлення послуги необхідно:

Увійти в Кабінет водія.

Вказати причину обміну посвідчення.

Обрати міжнародну доставку.

Ввести адресу отримання.

Сплатити за послугу.

Заявку обробляє сервісний центр МВС. Готовий документ буде передано "Укрпошти", а поштовий оператор відправить водійське за кордон.

Термін міжнародної доставки - близько 15 днів, а орієнтовна вартість - 311 грн за бланк та адмінпослугу. Логістичні витрати поштовим перевізником за кордон - 960 грн.

Заміна прав водія в "Дії"

Нагадаємо, у березні цього року в "Дії" з'явилася послуга заміни водійського посвідчення. Це необхідно зробити, коли:

минув термін дії документа;

документ втрачено або знищено;

затерлися написи на бланку і погано читаються;

змінилися особисті дані водія (прізвище, ім'я, по батькові тощо);

якщо водій хоче замінити старе посвідчення на новий документ.

Як замінити посвідчення водія в додатку можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, з 22 листопада українці можуть отримати посвідчення водія без навчання в автошколі. Йдеться про теоретичний курс.

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