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Украинцы смогут получить водительское удостоверение еще в 8 странах мира

Среда 20 декабря 2023 23:02
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Украинцы смогут получить водительское удостоверение еще в 8 странах мира Иллюстративное фото: украинцы смогут получить водительское удостоверение еще в 8 странах мира (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украинцы смогут получить водительское удостоверение в связи с потерей или угоном в восьми странах мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.

"Сегодня стартует доставка водительского в Венгрию, Молдову, Словакию, Румынию, Испанию, Литву, Латвию и Эстонию", - говорится в сообщении.

Для заказа услуги необходимо:

  • Войти в Кабинет водителя.
  • Указать причину обмена удостоверения.
  • Выбрать международную доставку.
  • Введите адрес получения.
  • Оплатить услугу.

Заявка обрабатывается сервисным центром МВД. Готовый документ будет передан "Укрпочте", а почтовый оператор отправит водительское за границу.

Срок международной доставки – около 15 дней, а ориентировочная стоимость – 311 грн за бланк и админуслугу. Логистические расходы почтовым перевозчиком за границу – 960 грн.

Замена водительских прав в "Действии"

Напомним, в марте этого года у "Действия" появилась услуга замены водительского удостоверения. Это необходимо сделать, когда:

  • истек срок действия документа;
  • документ утрачен или уничтожен;
  • затерлись надписи на бланке и плохо читаются;
  • изменились личные данные водителя (фамилия, имя, отчество и т.п.);
  • если водитель хочет заменить старое удостоверение на новый документ.

Как заменить водительское удостоверение в приложении можете узнатьв материале РБК-Украина.

Напомним, с 22 ноября украинцы могут получить водительское удостоверение без обучения в автошколе. Речь идет о теоретическом курсе.

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