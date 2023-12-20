Украинцы смогут получить водительское удостоверение еще в 8 странах мира

Украинцы смогут получить водительское удостоверение в связи с потерей или угоном в восьми странах мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.

"Сегодня стартует доставка водительского в Венгрию, Молдову, Словакию, Румынию, Испанию, Литву, Латвию и Эстонию", - говорится в сообщении.

Для заказа услуги необходимо:

Войти в Кабинет водителя.

Указать причину обмена удостоверения.

Выбрать международную доставку.

Введите адрес получения.

Оплатить услугу.

Заявка обрабатывается сервисным центром МВД. Готовый документ будет передан "Укрпочте", а почтовый оператор отправит водительское за границу.

Срок международной доставки – около 15 дней, а ориентировочная стоимость – 311 грн за бланк и админуслугу. Логистические расходы почтовым перевозчиком за границу – 960 грн.

Замена водительских прав в "Действии"

Напомним, в марте этого года у "Действия" появилась услуга замены водительского удостоверения. Это необходимо сделать, когда:

истек срок действия документа;

документ утрачен или уничтожен;

затерлись надписи на бланке и плохо читаются;

изменились личные данные водителя (фамилия, имя, отчество и т.п.);

если водитель хочет заменить старое удостоверение на новый документ.

Как заменить водительское удостоверение в приложении можете узнатьв материале РБК-Украина.

Напомним, с 22 ноября украинцы могут получить водительское удостоверение без обучения в автошколе. Речь идет о теоретическом курсе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.