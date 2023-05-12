Українці зможуть отримати грошову допомогу ООН: кого стосується нова програма

Мінсоцполітики підготувало проект постанови Кабінету міністрів щодо реалізації спільного проекту Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН) про додаткові заходи із соціальної підтримки пенсіонерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок (ФПУ).
Пропонується визначити механізм виплати додаткової грошової допомоги за рахунок коштів ВПП ООН пенсіонерам, зокрема, з числа внутрішньо переміщених осіб, які проживають на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, розмір пенсії яких не досягає 3000 гривен.
Це стосуються лише тих осіб, як не одержували з 24 лютого 2022 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій (після заповнення форми на інформаційній платформі єДопомога) та/або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 20 березня 2022 року № 332.
Детальні умови реалізації Проекту, категорії отримувачів допомоги та питання обміну інформацією для проведення виплати допомоги пропонується визначити Меморандумом про взаєморозуміння між ВПП ООН та Пенсійним фондом України.
Нагадаємо, Мінсоцполітики припинило прийом заявок на платформі єДопомога на виплату грошової допомоги від міжнародних організацій через те, що громадяни України вже подали понад 10 млн заявок.