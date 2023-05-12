Украинцы смогут получить денежную помощь ООН: кого касается новая программа

Предлагается определить механизм выплаты дополнительной денежной помощи за счет средств ВПП ООН пенсионерам, в частности, из числа внутренне перемещенных лиц, проживающих на территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия, размер пенсии которых не достигает 3000 гривен.

Это касается только тех лиц, которые не получали с 24 февраля 2022 года дополнительных денежных выплат от международных организаций (после заполнения формы на платформе єДопомога) и/или пособия на проживание внутренне перемещенным лицам в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 20 марта 2022 г. № 332.

Подробные условия реализации Проекта, категории получателей помощи и обмена информацией для проведения выплаты помощи предлагается определить Меморандумом о взаимопонимании между ВПП ООН и Пенсионным фондом Украины.