Українці зможуть отримати фіндопомогу від ЮНІСЕФ: умови

Він подякував ЮНІСЕФ за виділення грошової допомоги для більш ніж 120 тисяч родин. Отримати її зможуть ті, хто виховує чотирьох або більше дітей, або доглядає за дітьми з інвалідністю.

"Хочу й окремо подякувати ЮНІСЕФ за більш ніж 100 мільйонів доларів підтримки для українських родин. Більш як 120 тисяч родин, зокрема ті, хто виховує чотирьох і більше дітей, дітей з інвалідністю, можуть отримати грошову допомогу. Загалом програма торкнеться більш ніж 600 тисяч українців"

Також на сайті ЮНІСЕФ зазначили, що підтримали ініціативу "Укрзалізниці" щодо роздачі подарунків розважально-освітнього характеру дітям, які постраждали від війни на сході та півдні України, зокрема в Харкові та Херсоні. У межах цієї ініціативи ЮНІСЕФ надав близько 70 тисяч шкільних портфелів та канцелярських наборів.

Фонд радить родинам перевіряти стан розгляду їхніх заявок на грошову допомогу у системі "єДопомога" або ж телефонувати на безоплатну гарячу лінію "Спільно" за номером 0 800 600 017 щодня з 8:00 до 18:00.