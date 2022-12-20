Украинцы смогут получить финпомощь от ЮНИСЕФ: условия

Он поблагодарил ЮНИСЕФ за выделение денежной помощи для более 120 тысяч семей. Получить ее смогут те, кто воспитывает четырех или более детей, или ухаживает за детьми с инвалидностью.

"Хочу и отдельно поблагодарить ЮНИСЕФ за более чем 100 миллионов долларов поддержки для украинских семей. Более 120 тысяч семей, в том числе воспитывающие четырех и более детей, детей с инвалидностью, могут получить денежную помощь. Всего программа коснется более 600 тысяч украинцев "

Также на сайте ЮНИСЕФ отметили, что поддержали инициативу "Укрзализныци" по раздаче подарков развлекательно-образовательного характера детям, пострадавшим от войны на востоке и юге Украины, в частности, в Харькове и Херсоне. В рамках этой инициативы ЮНИСЕФ предоставил около 70 тысяч школьных портфелей и канцелярских наборов.

Фонд советует семьям проверять состояние рассмотрения их заявок на денежную помощь в системе "еДопомога" или же звонить на бесплатную горячую линию "Совместно" по номеру 0 800 600 017 ежедневно с 8:00 до 18:00.