Українці зможуть отримати додаткові гроші на дрова та вугілля: хто має право на виплати

Одержувачами додаткової підтримки є люди, які мають право на пільги, та не отримують комунальну послугу з постачання теплової енергії для централізованого опалення та не використовують природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення.

Крім того, гроші можуть отримати одержувачі пільг/житлових субсидій.

Норми

Надання додаткової підтримки в опалювальному сезоні здійснюється з урахуванням таких норм та граничних показників вартості твердого пічного побутового палива:

1) мінімальні норми забезпечення населення твердим пічним побутовим паливом для надання пільг в опалювальному сезоні 2024/25 року - обсяг твердого палива, яке може виділити 12064500 Ккал тепла (яке орієнтовно можна отримати із 6,22 тонни свіжозрубаної деревини з рівнем вологості 50 відсотків або 1,87 тонни кам’яного вугілля, що представлені на ринку України);

2) мінімальні норми забезпечення населення твердим пічним побутовим паливом для надання житлових субсидій в опалювальному сезоні 2024/25 року - обсяг твердого палива, яке може виділити 14367096 Ккал тепла на домогосподарство на рік (яке орієнтовно можна отримати із 7,41 тонни свіжозрубаної деревини з рівнем вологості 50 відсотків або 2,23 тонни кам’яного вугілля, що представлені на ринку України);

3) граничний показник вартості твердого пічного побутового палива для надання додаткової підтримки в опалювальному сезоні 2024/25 року застосовується 0,001239538695 гривні за 1 Ккал;

4) у наступних опалювальних сезонах зазначені граничні показники вартості твердого пічного побутового палива індексуються на коефіцієнт прогнозованої інфляції.

Розмір додаткової підтримки, визначається як різниця між розміром нарахованих коштів пільг або житлових субсидій на придбання твердого пічного побутового палива, розрахованих з урахуванням мінімальних норм забезпечення твердим пічним побутовим паливом та граничного показника його вартості, та розміром нарахованих/виплачених коштів пільг або житлових субсидій на придбання твердого пічного побутового палива, розрахованих з урахуванням мінімальних норм забезпечення твердим пічним побутовим паливом та граничного показника його вартості.

Порядок виплат

Згідно з постановою, пенсійний фонд України до 25 вересня напередодні опалювального сезону, який триває з жовтня по квітень (у 2024 році - до 15 жовтня), інформує засобами мобільного зв’язку/електронних комунікацій, зокрема через веб-портал електронних послуг ПФУ, мобільний додаток ПФУ, одержувачів пільг/житлових субсидій (крім тих одержувачів, які раніше надавали згоду) про необхідність до 30 вересня (у 2024 році - до 22 жовтня) у зручний для них спосіб після звернутися до органів ПФУ для надання від свого імені та імені членів сім’ї такого одержувача, на яких поширюється пільга

Після надходження від ПФУ інформації про одержувачів пільг/житлових субсидій, необхідної для проведення виплати додаткової підтримки, партнери протягом десяти робочих днів здійснюють виплату додаткової підтримки шляхом перерахування коштів на банківський рахунок (за стандартом IBAN) в банку, в якому відкрито рахунок такого одержувача.

У 2024 році обмін інформацією та проведення виплати додаткової підтримки, визначені абзацом першим цього пункту, здійснюються до 10 та 23 грудня відповідно

Додаткова підтримка у 2024 році виплачується за кошти державного бюджету, а також за кошти партнерів згідно з Меморандумом про взаєморозуміння щодо співпраці між Мінсоцполітики, Пенсійним фондом України та Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців.