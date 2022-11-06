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Українці зможуть оформляти водійські посвідчення та техпаспорт без пластику: названа дата

Фото: українці зможуть оформляти водійські посвідчення та техпаспорт без пластику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні можна буде реєструвати авто чи оформити посвідчення водія без використання пластикових бланків. Така можливість з'явиться з 14 грудня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Відповідні зміни були ухвалені урядом 4 листопада.

"У найближчій перспективі більше не буде обов’язковим отримувати пластикові бланки документів про право керування транспортними засобами та про реєстрацію транспортних засобів", - йдеться в повідомленні.

Тобто, буде вибір між отриманням послуг:

  • виключно онлайн з оформленням тільки електронного варіанту документів, які дають право керувати транспортними засобами;
  • чи з оформленням традиційних пластикових бланків посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Що це означає?

Таким чином, електронні варіанти документів (Е-посвідчення водія та Е-свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів) можуть стати єдиними наявними у людини документами, що дають право на керування.

Якщо раніше при реєстрації авто або при отриманні посвідчення водія обов’язковим було оформлення бланків цих документів, то від середини грудня можливо буде від бланків зовсім відмовитись.

"Посвідчення водія або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в Електронному кабінеті водія чи в застосунку "Дія" не просто стає рівнозначним до фізичних документів, а може повністю їх замінювати", - уточнив начальник головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

Тобто, самостійно у кілька кліків можна буде оформляти обмін посвідчення водія, проводити реєстраційні дії з транспортними засобами у тих випадках, де огляд фахівців експертної служби МВС не є обов’язковим.

Разом з тим громадяни зможуть зекономити не сплачуючи за бланкову продукцію.

"Усі ці зміни про Е-посвідчення водія та Е-свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів набудуть чинності 14 грудня 2022 року", - додають в МВС.

Раніше стало відомо, що українці можуть здійснити обмін посвідчення водія в Польщі.

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