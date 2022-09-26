ua ru
Пн, 26 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українці зможуть обміняти посвідчення водія у Польщі: що для цього потрібно

Новость на русском →
Понеділок 26 вересня 2022 19:53
Українці зможуть обміняти посвідчення водія у Польщі: що для цього потрібно Фото: українці зможуть обміняти посвідчення водія у Польщі (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Відтепер українці можуть здійснити обмін посвідчення водія у Варшаві.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС України.

Для того, аби обміняти посвідчення українцям слід звернутися до підрозділу Державної міграційної служби України, а саме до Державного підприємства "Документ".

З собою потрібно взяти мати паспорт і код, а також старе водійське посвідчення.

Зазначається, що процедура обміну триває протягом одного дня.

При цьому в МВС підкреслюють, що йдеться лише про обмін прав водія, а не поновленні документу у разі втрати або викрадення. Над цими процедурами також працюють.

Також повідомляється, що таку послугу планують надавати в інших країнах.

Нагадаємо, що раніше сервісні центри МВС змінили порядок отримання та заміни посвідчення водія. Тепер немає різниці куди звернутися, щоб відновити документи, скласти іспити або обміняти права.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України Польща Водійське посвідчення
NEWS
ЗСУ відбили всі атаки на фронті та знищили три склади окупантів: зведення Генштабу
ЗСУ відбили всі атаки на фронті та знищили три склади окупантів: зведення Генштабу
DAILY
Сергій Грабський: Мобілізація в Росії не вплине на подальший перебіг війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Грабський: Мобілізація в Росії не вплине на подальший перебіг війни