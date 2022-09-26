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Українці зможуть обміняти посвідчення водія у Польщі: що для цього потрібно

Фото: українці зможуть обміняти посвідчення водія у Польщі (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Відтепер українці можуть здійснити обмін посвідчення водія у Варшаві.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС України.

Для того, аби обміняти посвідчення українцям слід звернутися до підрозділу Державної міграційної служби України, а саме до Державного підприємства "Документ".

З собою потрібно взяти мати паспорт і код, а також старе водійське посвідчення.

Зазначається, що процедура обміну триває протягом одного дня.

При цьому в МВС підкреслюють, що йдеться лише про обмін прав водія, а не поновленні документу у разі втрати або викрадення. Над цими процедурами також працюють.

Також повідомляється, що таку послугу планують надавати в інших країнах.

Нагадаємо, що раніше сервісні центри МВС змінили порядок отримання та заміни посвідчення водія. Тепер немає різниці куди звернутися, щоб відновити документи, скласти іспити або обміняти права.

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Міністерство внутрішніх справ УкраїниПольщаВодійське посвідчення