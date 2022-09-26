Українці зможуть обміняти посвідчення водія у Польщі: що для цього потрібно

Відтепер українці можуть здійснити обмін посвідчення водія у Варшаві.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС України.
Для того, аби обміняти посвідчення українцям слід звернутися до підрозділу Державної міграційної служби України, а саме до Державного підприємства "Документ".
З собою потрібно взяти мати паспорт і код, а також старе водійське посвідчення.
Зазначається, що процедура обміну триває протягом одного дня.
При цьому в МВС підкреслюють, що йдеться лише про обмін прав водія, а не поновленні документу у разі втрати або викрадення. Над цими процедурами також працюють.
Також повідомляється, що таку послугу планують надавати в інших країнах.
Нагадаємо, що раніше сервісні центри МВС змінили порядок отримання та заміни посвідчення водія. Тепер немає різниці куди звернутися, щоб відновити документи, скласти іспити або обміняти права.
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