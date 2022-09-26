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Украинцы смогут обменять удостоверение водителя в Польше: что для этого нужно

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Понедельник 26 сентября 2022 19:53
Украинцы смогут обменять удостоверение водителя в Польше: что для этого нужно Фото: украинцы смогут обменять удостоверение водителя в Польше (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Теперь украинцы могут осуществить обмен водительского удостоверения в Варшаве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Для того чтобы обменять удостоверения украинцам следует обратиться в подразделение Государственной миграционной службы Украины, а именно в Государственное предприятие "Документ".

С собой нужно взять паспорт и код, а также старое водительское удостоверение.

Отмечается, что процедура обмена длится в течение одного дня.

При этом в МВД подчеркивают, что речь идет только об обмене водительских прав, а не возобновлении документа в случае потери или похищения. Над этими процедурами тоже работают.

Также сообщается, что такую услугу планируют оказывать в других странах.

Напомним, что ранее сервисные центры МВД изменили порядок получения и замены водительского удостоверения. Теперь нет разницы куда обращаться, чтобы восстановить документы, сдать экзамены или обменять права.

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