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Українці зібрали на бандерпечі вже 5,6 млн гривень, збір продовжується

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П'ятниця 23 вересня 2022 20:25
Українці зібрали на бандерпечі вже 5,6 млн гривень, збір продовжується Фото: українці зібрали на бандерпечі вже 5,6 млн гривень, збір продовжується (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Українці вже задонатили 5,6 млн гривень на бандерпечі для захисників в межах всеукраїнської акції "Тепло на фронт", яку оголосила "Українська команда". Збір продовжується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника "Української команди" Артура Палатного під час телемарафону.

"Ми на сьогодні зібрали 5,6 млн на виробництво бандерпечей. Це нам дасть можливість забезпечити понад 10 тисяч наших воїнів, наших героїв на передовій не тільки теплом, але й можливістю сушити речі, готувати їжу. Вже перші бандерпечі пішли на передову. Завдання кожного волонтерського штабу, кожного українця - допомагати нашим бійцям бити ворога", - зазначив Палатний.

За словами Палатного, бандерпечі виявилися дуже затребуваними на передовій. "Українська команда" отримує багато запитів на них з усіх регіонів, де тривають бойові дії.

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