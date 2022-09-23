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Украинцы собрали на бандерпечи уже 5,6 млн гривен, сбор продолжается

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Пятница 23 сентября 2022 20:25
Украинцы собрали на бандерпечи уже 5,6 млн гривен, сбор продолжается Фото: украинцы собрали на бандерпечи уже 5,6 млн гривен, сбор продолжается (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Украинцы уже задонатили 5,6 млн гривен на бандерпечи для защитников в рамках всеукраинской акции "Тепло на фронт", которую объявила "Украинская команда". Сбор продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя "Украинской команды" Артура Палатного во время телемарафона.

"Мы на сегодня собрали 5,6 млн на производство бандерпечей. Это нам позволит обеспечить более 10 тысяч наших воинов, наших героев на передовой не только теплом, но и возможностью сушить вещи, готовить еду. Уже первые бандерпечи пошли на передовую. Задача каждого волонтерского штаба, каждого украинца - помогать нашим бойцам избивать врага", - отметил Палатный.

По словам Палатного, бандерпечи оказались очень востребованы на передовой. "Украинская команда" получает много запросов на них из всех регионов, где продолжаются боевые действия.

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