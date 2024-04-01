Українці збільшили свої валютні заощадження з початку року більш ніж на 3 млрд доларів

Національний банк України повідомив про зростання темпів зростання готівкової валюти у населення та бізнесу на 50%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд платіжного балансу НБУ .

"За січень-лютий 2024 року зростання обсягів готівкової валюти поза банками оцінено в 3,1 млрд доларів, за відповідний період 2023 року - у 2,1 млрд доларів", - йдеться в повідомленні.

НБУ не публікує абсолютних цифр, але попередні відкриті дані свідчать зараз, ця сума перевищує 120 млрд доларів. Водночас екс-член Ради НБУ Віталій Шапран вказав на недосконалість статистики НБУ, яка не зовсім коректно враховує відтік готівкової валюти з України. За його розрахунками, "на руках у населення та бізнесу не більше 60 млрд доларів".

Попит на валюту на початку року

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у лютому 2024 року, становив 1,027 млрд доларів. Це на 45% менше, ніж рекордний за десять років обсяг січня (1,864 млрд доларів).

Нагадаємо, населення України у лютому 2024 року купило у банках 825 млн доларів. Обсяг купівлі впав у порівнянні з січнем на 25%, коли українці купили рекордний за 11 років обсяг валюти (1,103 млрд доларів).