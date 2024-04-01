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Українці збільшили свої валютні заощадження з початку року більш ніж на 3 млрд доларів

Україна, Понеділок 01 квітня 2024 09:06
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Українці збільшили свої валютні заощадження з початку року більш ніж на 3 млрд доларів Фото: Валютні заощадження українців зросли на 3,1 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України повідомив про зростання темпів зростання готівкової валюти у населення та бізнесу на 50%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд платіжного балансу НБУ.

"За січень-лютий 2024 року зростання обсягів готівкової валюти поза банками оцінено в 3,1 млрд доларів, за відповідний період 2023 року - у 2,1 млрд доларів", - йдеться в повідомленні.

НБУ не публікує абсолютних цифр, але попередні відкриті дані свідчать зараз, ця сума перевищує 120 млрд доларів. Водночас екс-член Ради НБУ Віталій Шапран вказав на недосконалість статистики НБУ, яка не зовсім коректно враховує відтік готівкової валюти з України. За його розрахунками, "на руках у населення та бізнесу не більше 60 млрд доларів".

Попит на валюту на початку року

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у лютому 2024 року, становив 1,027 млрд доларів. Це на 45% менше, ніж рекордний за десять років обсяг січня (1,864 млрд доларів).

Нагадаємо, населення України у лютому 2024 року купило у банках 825 млн доларів. Обсяг купівлі впав у порівнянні з січнем на 25%, коли українці купили рекордний за 11 років обсяг валюти (1,103 млрд доларів).

Зазначимо, що іноземна валюта залишається основною формою заощаджень для українців. Національний банк України повідомив про зростання обсягів готівкової валюти поза банками у 2023 році на 11,8 млрд доларів. Цей обсяг включає готівкову валюту як населення, так і бізнесу.

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