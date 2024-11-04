Українці збільшили купівлю доларів у банках до максимуму за 12 років

Обсяг купівлі зріс на 27,1% порівняно з вереснем, коли українці купили 1,096 млрд. доларів. З початку року українці купили у банках 9,626 млрд доларів.

У жовтні українці купили рекордний за 12 років обсяг валюти (у листопаді 2012 року – 1,523 млрд доларів).

Курс долара у жовтні

Курс долара на готівковому ринку в жовтні коливався близько від 41,50 гривень. Загалом за місяць курс упав на 5 копійок до 41,50 грн/долар.

Готівковий курс повністю залежить від міжбанку, де домінує НБУ та визначає, яким буде курс. На міжбанку курс зріс на 10 копійок 41,25 грн/долар.

Офіційний курс за місяць зріс на 0,3% - до 41,27 грн/долар. З початку року долар подорожчав на 8,7% (з 37,98 до 31 грудня 2023 року).

Валютні резерви українців

За даними НБУ, за січень-серпень 2024 року зростання обсягів готівкової валюти поза банками оцінено в 11,7 млрд доларів (торік - 8,1 млрд доларів). Загалом на руках у населення та бізнесу може бути близько 130 млрд доларів, що набагато більше за всі гривневі активи (2,4 трлн гривень).

Як зазначив колишній голова Ради НБУ Богдан Данилишин, починаючи з липня по нетто-підсумку спостерігається повна конвертація нових надходжень гривневих коштів в іноземну валюту, тобто конвертуються не лише нові потоки, а й уже накопичені гривневі заощадження.