UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Українці збільшили купівлю доларів у банках до максимуму за 12 років

Фото: українці за місяць поповнили свої валютні резерви на 1,4 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Населення України в жовтні 2024 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,611 млрд. доларів (в еквіваленті) і купило на 3,006 млрд. доларів. Чиста купівля валюти склала -1,394 млрд. доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Обсяг купівлі зріс на 27,1% порівняно з вереснем, коли українці купили 1,096 млрд. доларів. З початку року українці купили у банках 9,626 млрд доларів.

У жовтні українці купили рекордний за 12 років обсяг валюти (у листопаді 2012 року – 1,523 млрд доларів).

Курс долара у жовтні

Курс долара на готівковому ринку в жовтні коливався близько від 41,50 гривень. Загалом за місяць курс упав на 5 копійок до 41,50 грн/долар.

Готівковий курс повністю залежить від міжбанку, де домінує НБУ та визначає, яким буде курс. На міжбанку курс зріс на 10 копійок 41,25 грн/долар.

Офіційний курс за місяць зріс на 0,3% - до 41,27 грн/долар. З початку року долар подорожчав на 8,7% (з 37,98 до 31 грудня 2023 року).

Валютні резерви українців

За даними НБУ, за січень-серпень 2024 року зростання обсягів готівкової валюти поза банками оцінено в 11,7 млрд доларів (торік - 8,1 млрд доларів). Загалом на руках у населення та бізнесу може бути близько 130 млрд доларів, що набагато більше за всі гривневі активи (2,4 трлн гривень).

Як зазначив колишній голова Ради НБУ Богдан Данилишин, починаючи з липня по нетто-підсумку спостерігається повна конвертація нових надходжень гривневих коштів в іноземну валюту, тобто конвертуються не лише нові потоки, а й уже накопичені гривневі заощадження.

 

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс НБУ