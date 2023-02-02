Українці завершать навчання на системах Patriot в США за кілька тижнів, - аташе

Навчання українських військових в США на системах Patriot має закінчитись за кілька тижнів.

Про це заявив аташе з питань оборони посольства України в США Борис Кременецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки .

За словами Кременецького, українські військові випереджають графік навчань на системах Patriot та опановують сучасні ракетні комплекси за прискореною програмою, тому ймовірно завершать тренування у США вже за кілька тижнів.

“Йдеться про тижні, точної відповіді я не можу надати... Місяць майже вже пройшов, з того часу як вони пробули. Зазвичай, якщо починати вчити з нуля, термін навчання може забрати від кількох місяців до року,” - сказав аташе.

В середині січня українці прибули на військову базу Fort Sill у штаті Оклахома. Тоді в Пентагоні заявляли, що їхнє навчання роботі з сучасною системою протиповітряної оборони триватиме кілька місяців. Проте, за словами Бориса Кременецького, терміни вдалося скоротити завдяки досвіду українських військових.

“Програма дійсно скорочена в порівнянні з тим, як вчать інших фахівців, і причина тут одна: ми надсилаємо на навчання тих фахівців, які мають досвід роботи з системами протиповітряної оборони"

Він додав, що у нас протиповітряна оборона зараз досить успішно бореться з засобами повітряного нападу ворога, а фахівці, яких надіслали на навчання в США вже мають досвід роботи з системами ППО.

"Звісно, не Patriot, з іншими системами, але вони знають основи дії, основи систем протиповітряної оборони, тобто базових елементів їх не потрібно навчати”, - зазначив Кременецький.

До того ж він зазначив, що програма навчань в Оклахомі передбачає, що українці не лише самі швидко опанують сучасну систему ППО, а після повернення додому будуть готові стати інструкторами для інших військових.