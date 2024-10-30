Українським біженцям у Литві виплатять допомогу в 176 євро: про що йдеться
У Литві новоприбулим українським біженцям нададуть одноразову виплату та оновлять цифрові дозволи на проживання. Усі біженці з України також отримають одноразову допомогу в розмірі 176 євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
У Литві відзначають, що кількість біженців з України зменшується, але щотижня прибувають ще кілька десятків нових людей.
Для забезпечення основних потреб їм надаватиметься одноразова фінансова допомога.
"І їм, безумовно, потрібна в першу чергу фінансова допомога. Тому ми забезпечимо вразливим біженцям війни одноразові виплати на найнеобхідніші витрати", - заявив голова Міжнародної організації з міграції в Литві Ейтвидас Бінгяліс.
На виплати можуть претендувати громадяни України та третіх країн, які вперше перетнули кордон Європейського Союзу (ЄС) з України не більше ніж 40 календарних днів тому.
Щоб подати заявку на виплату, біженцям необхідно зареєструватися в Департаменті міграції та отримати тимчасову посвідку на проживання.
Виплати спрямовані на підтримку найбільш уразливих категорій біженців, до яких належать одинокі батьки або опікуни, що прибули з дітьми до 18 років, багатодітні сім'ї, сім'ї з дітьми з обмеженими можливостями, а також вагітні жінки, особи віком від 60 років і люди з обмеженими можливостями.
Нагадаємо,що у Литві з 1 листопада розпочнеться оновлення цифрових посвідок на тимчасове проживання для українських біженців, які отримали тимчасовий захист на основі рішення ЄС.
Крім того, уряд Литви ухвалив рішення продовжити тимчасовий захист для українських військових біженців ще на один рік.