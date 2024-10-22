Українці закликають не підписувати закон про постійний "зимовий час": у чому причина

Відповідно до законопроєкту №4201, українці востаннє мають перевести годинники восени на зимовий час і залишаться на ньому. Однак це, як зазначається у петиції, викликає незручності.

Її ініціатором виступив народний депутат Олексій Гончаренко.

Серед аргументів у петиції наводиться те, що світанок влітку буде наставати о 3:00 ночі, а темніти - о 20:00, що особливо відчують мешканці східних регіонів.

Також у ній зазначається, що рішення не сприятиме економії електроенергії, адже підвищить її споживання ввечері.

При цьому, різниця у дві години з Європою вплине на співпрацю з партнерами.

"Отже, відповідний законопроєкт є абсолютно недоопрацьованим та шкідливим для всієї країни. Саме тому, я разом з громадськістю звертаюсь до президента Володимира Зеленського ветувати законопроєкт №4201 про обчислення часу", - наголошує автор петиції Гончаренко.

Нагадаємо, що наразі законопроєкт №4201 був прийнятий ВРУ, однак президент України його поки що не підписав.

Водночас час для переведення годинників вже майже настав.

Цього тижня, 27 жовтня, українці мають перевести їх на годину назад. Поки що невідомо чи буде це останнє переведення годинників.