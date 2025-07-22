Українці взимку виплатять по 20 тисяч гривень: хто зможе отримати допомогу ООН

В Україні готують порядок надання одноразової грошової допомоги мешканцям прифронтових регіонів для купівлі твердого пічного палива. Сума виплат складе 19 400 гривень на домогосподарство у сезоні 2025-2026 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт постанови Кабміну, розроблений Міністерством соціальної політики.
Гроші виділяються за рахунок міжнародних донорів, які входять до Кластера з питань житла та непродовольчої допомоги Управління верховного комісара ООН у справах біженців.
Допомогу можуть отримати ті, хто:
Пріоритет надається вразливим категоріям: пенсіонерам, одиноким батькам, багатодітним сім’ям, особам з інвалідністю, внутрішньо переміщеним особам.
Подати заяву можна до 10 серпня у місцевій раді або військовій адміністрації - в паперовому чи електронному вигляді.
До заяви треба додати копії документів, що підтверджують:
Органи влади формують списки отримувачів, які передають Кластеру та Пенсійному фонду. Перевірка і виплати триватимуть у вересні-жовтні. Гроші надходитимуть на банківський рахунок або через систему Western Union.
Якщо особа вже отримала грошову або натуральну допомогу на тверде паливо, нова допомога їй не надається. Також при її отриманні не можна оформити субсидію або пільгу на паливо на той самий сезон.
Нагадаємо, минулого Кабінет міністрів затвердив порядок надання додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива в опалювальний сезон.
Управління верховного комісара ООН у справах біженців надало 1,04 млрд гривень на забезпечення українців вугіллям та дровами під час опалювального сезону 2024-2025 років.
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