Украинцам зимой выплатят по 20 тысяч гривен: кто сможет получить помощь ООН

Деньги выделяются за счет международных доноров, которые входят в Кластер по вопросам жилья и непродовольственной помощи Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Кто получит помощь

Помощь могут получить те, кто:

проживает в 20-километровой зоне от границы с РФ или на территориях боевых действий;

живет в доме, который отапливается твердым топливом;

не получал другой аналогичной помощи на отопительный сезон.

Приоритет предоставляется уязвимым категориям: пенсионерам, одиноким родителям, многодетным семьям, лицам с инвалидностью, внутренне перемещенным лицам.

Как подать заявку

Подать заявление можно до 10 августа в местном совете или военной администрации - в бумажном или электронном виде.

К заявлению надо приложить копии документов, подтверждающих:

личность и состав домохозяйства;

место жительства;

право на льготы (при наличии).

Как проходит выплата

Органы власти формируют списки получателей, которые передают Кластеру и Пенсионному фонду. Проверка и выплаты будут продолжаться в сентябре-октябре. Деньги будут поступать на банковский счет или через систему Western Union.

Если лицо уже получило денежную или натуральную помощь на твердое топливо, новая помощь ему не предоставляется. Также при ее получении нельзя оформить субсидию или льготу на топливо на тот же сезон.