Українці ввезли майже 17 тисяч авто з пробігом: названі лідери ринку

Впродовж вересня український автопарк поповнили майже 17 тисяч вживаних легкових автомобілів, що були ввезені з-за кордону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".
За даними аналітиків ринку, в цьому році це один з найнижчих показників реєстрацій імпортованих машин з пробігом, менше було тільки у січні. У порівнянні з вереснем 2023 року реєстрації таких авто зменшились на 19%.
Відносно попереднього місяця, цей показник впав на 34%. Зазначається, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%.
Далі йдуть:
При цьому середній вік вживаних машин, що у вересні були імпортовані з-за кордону та перейшли на українські номери, становить 9,2 року. Лідером реєстрацій, серед ввезених машин, залишається Volkswagen Golf.
До ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 176 тисячі уживаних легкових авто, що на 19% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
При цьому у вересні українці придбали 5,7 тисячі нових легкових автомобілів. Лідерство у минулому місяці на українському ринку нових авто продовжив утримувати кросовер Renault Duster. У цілому ж, у порівнянні з серпнем поточного року попит на нові машини значно зменшився, падіння становило близько 30%. За даними аналітиків ринку, зафіксований спад є очікуваним наслідком аномально високого серпневого попиту, що відбувся на тлі чуток про підвищення податків на першу реєстрацію легкових авто.
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