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Українці ввезли майже 17 тисяч авто з пробігом: названі лідери ринку

Фото: українці ввезли майже 17 тисяч авто з пробігом (volkswagen-newsroom.com)
Автор: Константин Широкун

Впродовж вересня український автопарк поповнили майже 17 тисяч вживаних легкових автомобілів, що були ввезені з-за кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".

За даними аналітиків ринку, в цьому році це один з найнижчих показників реєстрацій імпортованих машин з пробігом, менше було тільки у січні. У порівнянні з вереснем 2023 року реєстрації таких авто зменшились на 19%.

Відносно попереднього місяця, цей показник впав на 34%. Зазначається, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%.

Далі йдуть:

  • дизельні – 25%;
  • електромобілі – 19%;
  • гібриди та авто з ГБО – по 5%.

При цьому середній вік вживаних машин, що у вересні були імпортовані з-за кордону та перейшли на українські номери, становить 9,2 року. Лідером реєстрацій, серед ввезених машин, залишається Volkswagen Golf.

До ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

  • Volkswagen Golf - 1018 од.;
  • Renault Megane - 793 од.;
  • Skoda Octavia - 685 од.;
  • Volkswagen Tiguan - 483 од.;
  • Volkswagen Passat - 477 од.;
  • Nissan Leaf - 440 од.;
  • Audi Q5 - 426 од.;
  • Audi A4 - 333 од.;
  • Tesla Model 3 - 325 од.;
  • Nissan Rogue - 322 од.

Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 176 тисячі уживаних легкових авто, що на 19% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

При цьому у вересні українці придбали 5,7 тисячі нових легкових автомобілів. Лідерство у минулому місяці на українському ринку нових авто продовжив утримувати кросовер Renault Duster. У цілому ж, у порівнянні з серпнем поточного року попит на нові машини значно зменшився, падіння становило близько 30%. За даними аналітиків ринку, зафіксований спад є очікуваним наслідком аномально високого серпневого попиту, що відбувся на тлі чуток про підвищення податків на першу реєстрацію легкових авто.

 

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VolkswagenАвтомобільний ринок