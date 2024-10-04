RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцы ввезли почти 17 тысяч автомобилей с пробегом: названы лидеры рынка

Фото: украинцы ввезли почти 17 тысяч автомобилей с пробегом (volkswagen-newsroom.com)
Автор: Константин Широкун

В течение сентября украинский автопарк пополнили почти 17 тысяч подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укравтопром ".

По данным аналитиков рынка, в этом году это один из самых низких показателей регистраций импортируемых машин с пробегом, меньшее было только в январе. По сравнению с сентябрем 2023 года регистрация таких авто уменьшилась на 19%.

По отношению к предыдущему месяцу этот показатель упал на 34%. Отмечается, что наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 46%.

Дальше идут:

  • дизельные – 25%;
  • электромобили – 19%;
  • гибриды и авто с ГБО – по 5%.

При этом средний возраст б/у машин, которые в сентябре были импортированы из-за границы и перешли на украинские номера, составляет 9,2 года. Лидером регистраций среди ввезенных машин остается Volkswagen Golf.

В ТОП-10 самых популярных моделей луны вошли:

  • Volkswagen Golf – 1018 ед.;
  • Renault Megane – 793 ед.;
  • Skoda Octavia – 685 ед.;
  • Volkswagen Tiguan – 483 ед.;
  • Volkswagen Passat – 477 ед.;
  • Nissan Leaf – 440 ед.;
  • Audi Q5 – 426 ед.;
  • Audi A4 – 333 ед.;
  • Tesla Model 3 – 325 ед.;
  • Nissan Rogue – 322 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 176 тысяч подержанных легковых авто, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

При этом в сентябре украинцы приобрели 5,7 тысяч новых легковых автомобилей. Лидерство в прошлом месяце на украинском рынке новых авто продолжил удерживать кроссовер Renault Duster. В целом же, по сравнению с августом текущего года, спрос на новые машины значительно уменьшился, падение составляло около 30%. По данным аналитиков рынка, зафиксированный спад является ожидаемым следствием произошедшего на фоне слухов о повышении налогов на первую регистрацию легковых авто аномально высокого августовского спроса.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
VolkswagenАвтомобильный рынок