Украинцы ввезли почти 17 тысяч автомобилей с пробегом: названы лидеры рынка

В течение сентября украинский автопарк пополнили почти 17 тысяч подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укравтопром ".
По данным аналитиков рынка, в этом году это один из самых низких показателей регистраций импортируемых машин с пробегом, меньшее было только в январе. По сравнению с сентябрем 2023 года регистрация таких авто уменьшилась на 19%.
По отношению к предыдущему месяцу этот показатель упал на 34%. Отмечается, что наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 46%.
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При этом средний возраст б/у машин, которые в сентябре были импортированы из-за границы и перешли на украинские номера, составляет 9,2 года. Лидером регистраций среди ввезенных машин остается Volkswagen Golf.
В ТОП-10 самых популярных моделей луны вошли:
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 176 тысяч подержанных легковых авто, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
При этом в сентябре украинцы приобрели 5,7 тысяч новых легковых автомобилей. Лидерство в прошлом месяце на украинском рынке новых авто продолжил удерживать кроссовер Renault Duster. В целом же, по сравнению с августом текущего года, спрос на новые машины значительно уменьшился, падение составляло около 30%. По данным аналитиков рынка, зафиксированный спад является ожидаемым следствием произошедшего на фоне слухов о повышении налогов на первую регистрацию легковых авто аномально высокого августовского спроса.
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